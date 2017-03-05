KNAB не нашел нарушений в действиях супруги мэра Резекне

Мэр Резекне Александр Барташевич с женой Ольгой
 

Мэр Резекне Александр Барташевич с женой Ольгой. Фото: Facebook.com/Olga Bartaševiča

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) не обнаружило нарушений в связи с прозвучавшей в СМИ информации о том, что супруга мэра Резекне Александра Барташевича Ольга ездила в Ригу на автомобиле Резекненской городской думы.

После оценки этой информации БПБК не нашло подтверждения упомянутому факту, а также не обнаружило нарушений закона о предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных должностных лиц, пояснили агентству ЛЕТА в БПБК.

О том, что супруга мэра Резекне передвигалась по столице на думском автомобиле, 18 сентября 2016 года сообщила передача TV3 «Ничего личного». Она сама и Барташевич это отрицали, однако в самоуправлении подтвердили, что такой факт имел место.

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Видео, как Ольга Барташевич садится на ул. Стабу в служебный «Volvo», на котором обычно передвигается ее супруг, было предоставлено передаче «Ничего личного» одним из зрителей.

Барташевич поездку жены на муниципальном автомобиле пояснил тем, что они вместе участвовали в публичном мероприятии.

В некоторых мероприятиях - приемах в дипломатических представительствах, торжественных мероприятиях, концертах, открытиях выставок - представительские функции в соответствии с общепринятыми нормами мэры выполняют вместе с женами.

«В таких ситуациях вполне обоснованно, если она вместе со мной пользуется муниципальным транспортным средством», - подчеркнул Барташевич.


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