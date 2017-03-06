Погода на неделе: снегопады и морозы

 

Фото: Edijs Pālens/LETA

В ближайшую неделю погодные условия в Латвии будет определять циклон, поэтому часто будет идти дождь и снег, говорится в прогнозе «Global Forecast System».

Снегопад на большей части территории страны ожидается вечером в воскресенье и в ночь на понедельник. Вечером в понедельник и в ночь на вторник возможна снежная метель.

Глубина снежного покрова в некоторых местах может составить десять и более сантиметров.

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Восточный, северо-восточный ветер в начале недели в порывах достигнет 13-18 метров в секунду. Особенно сильным ветер будет на Колкасрагсе.

В последующие дни также ожидается то снег, то дождь, но снег на большей части страны растает.

Температура воздуха по ночам составит 0, -5 градусов, днем будет подниматься до +1, +9 градусов.


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