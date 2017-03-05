МВД предлагает повысить возрастной ценз для проституток

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Рабочая группа Министерства внутренних дел (МВД) предлагает повысить возраст, с которого проститутки смогут легально предоставлять сексуальные услуги.

Рабочая группа МВД предлагает повысить возраст, с которого проститутки смогут предоставлять сексуальные услуги, с нынешних 18 лет до 25 лет.

«Нынешним законодательством государство дает сигнал человеку, только окончившему среднюю школу, что он может законного заниматься проституцией.

Если возраст будет повышен до 25 лет, государство даст сигнал молодежи, что можно найти и нормальные виды деятельности в жизни»,

- поясняет руководитель рабочей группы, госсекретарь МВД Димитрий Трофимов.

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В Латвии проституция узаконена, запрещено сутенерство и тому подобные действия.

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