У клиентов банка «Citadele» могут возникнуть неудобства

 

Фото: Ieva Lūka / LETA

Банк «Citadele» в ночь на понедельник, 6 марта, будет проводить плановые работы по модернизации информационных систем, поэтому с 1.00 до 3.00 часов ночи возможны перерывы в работе банкоматов и платежных карт банка «Citadele».

Проведение плановых работ по модернизации ИТ-систем позволит банку в будущем предлагать клиентам новые сервисы и услуги, сообщила Байба Абелниеце, руководитель внешней коммуникации банка «Citadele».

Работы по модернизации проводятся ночью, чтобы максимально снизить возможные неудобства для клиентов.

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Банк «Citadele» напоминает, что в случае возникновения вопросов клиенты могут обращаться в службу поддержки клиентов по круглосуточному телефону 6701 0000.

По объемам активов банк «Citadele» в конце сентября 2016 года был шестым крупнейших кредитным учреждением в Латвии.


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