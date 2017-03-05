У клиентов банка «Citadele» могут возникнуть неудобства

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Банк «Citadele» в ночь на понедельник, 6 марта, будет проводить плановые работы по модернизации информационных систем, поэтому с 1.00 до 3.00 часов ночи возможны перерывы в работе банкоматов и платежных карт банка «Citadele».