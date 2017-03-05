Рига заплатит за новый стадион больше 5 миллионов евро

Строительство комплекса активного отдыха и спорта на ул. Кр. Барона, 116A Рижскому самоуправлению обойдется в более чем 5 млн евро, свидетельствует информация на сайте Бюро па надзору за закупками.

Строительство комплекса пройдет в два этапа, поэтому департамент собственности Рижской думы объявил два конкурса. Один - на строительство стадиона и благоустройство прилегающей территории.

Второй – только на благоустройство территории, т.е. создание игровой площадки на территории Рижской центральной гуманитарной средней школы на ул. Кр. Барона, 116A.

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Aizvērt Стадион в центре Риги - заброшенный и заросший Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA







Во втором закупочном конкурсе победило ООО «Юрмалас межапарки», которое окажет услуги на сумму 2 012 796 евро.

В свою очередь в конкурсе на строительство стадиона победила компания «LNK Industries Partnership», которая окажет услуги на 3 137 780 евро.

Ранее предполагалось, что весь проект обойдется самоуправлению в 2,5-3 млн евро.

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