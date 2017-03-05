Рига заплатит за новый стадион больше 5 миллионов евро

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Строительство комплекса активного отдыха и спорта на ул. Кр. Барона, 116A Рижскому самоуправлению обойдется в более чем 5 млн евро, свидетельствует информация на сайте Бюро па надзору за закупками.

Строительство комплекса пройдет в два этапа, поэтому департамент собственности Рижской думы объявил два конкурса. Один - на строительство стадиона и благоустройство прилегающей территории.

Второй – только на благоустройство территории, т.е. создание игровой площадки на территории Рижской центральной гуманитарной средней школы на ул. Кр. Барона, 116A.

Реклама
Стадион в центре Риги - заброшенный и заросший

Фото: Стадион в центре Риги - заброшенный и заросший0

Во втором закупочном конкурсе победило ООО «Юрмалас межапарки», которое окажет услуги на сумму 2 012 796 евро.

В свою очередь в конкурсе на строительство стадиона победила компания «LNK Industries Partnership», которая окажет услуги на 3 137 780 евро.

Ранее предполагалось, что весь проект обойдется самоуправлению в 2,5-3 млн евро.

Еще по этой теме
Стадион на ул. Барона реконструируют за 2 млн евро

Стадион на ул. Барона реконструируют за 2 млн евро


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 230000 EUR
Дом
Дом, Babītes pag., 187299 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 190000 EUR

reklama.vesti.lv

В НАСА предложили проложить туннель до Марса Hi-Tech

В НАСА предложили проложить туннель до Марса

Фото Собчак с «трупом невесты» вызвало жаркие споры в Сети Wo&Men

Фото Собчак с «трупом невесты» вызвало жаркие споры в Сети

Чтобы избавиться от седых волос, нужна только картошка! Wo&Men

Чтобы избавиться от седых волос, нужна только картошка!

Куда сходить? Топ-10 культурных событий марта Showbiz

Куда сходить? Топ-10 культурных событий марта

В Uber нашли ошибку, позволявшую ездить бесплатно Hi-Tech

В Uber нашли ошибку, позволявшую ездить бесплатно

Строительство

TVNET спрашивает

Что означает для тебя гражданство Латвии? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Ozolnieki
215 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
PERSONĀLA ATLASES VADĪTĀJS/-A
PERSONĀLA ATLASES VADĪTĀJS/-A
KORPORATĪVO PĀRDOŠANAS MENEDŽERI ...
KORPORATĪVO PĀRDOŠANAS MENEDŽERI ...
МЕНЕДЖЕРА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕ ...
МЕНЕДЖЕРА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕ ...
NODOKĻU MENEDŽERIS/-E
NODOKĻU MENEDŽERIS/-E
http://alkoutlet.lv

Темы

 