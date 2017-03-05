ЕС запрещает ртуть: стоматология остается без долговечных пломб

Применение ртути ограничат еще более строго, и это значительно повлияет, в частности, на зубоврачебную отрасль, пишет портал skaties.lv со ссылкой на LNT.
- Из аптек исчезнут ртутные термометры 13 февраля 2009 г.
- В ЕС запретят ртутные градусники 6 июня 2007 г.
Сейчас Евросоюз, и Латвия вместе с ним, стремятся серьезно ограничить использование ртути, опасной для окружающей среды и людей.
Уже долгое время в аптеках невозможно купить ртутные градусники, а
c 2020-го года будет полностью исключено, или максимально снижено использование ртути во всех производимых и продаваемых в Европе устройствах.
Изменения коснутся и зубоврачебной области, где ртуть входит в состав т.н. амальгамы, которую мы знаем, как «серебряные пломбы». Уже сейчас правила предусматривают, что в кабинетах стоматологов амальгама может использоваться только в капсулах, а работники практик обязаны обеспечивать ее безопасный сбор и утилизацию.
«Известно, что срок службы пломбы из амальгамы – 15-20 лет, композитной пломбы – 5 лет. Поэтому, за то время, что стоит одна амальгама, мы успеваем сменить 3-4 композитных пломбы.
Принимая во внимание распространенность кариеса нам очень важна долговременность результатов нашей работы»,
- рассказал главный специалист по стоматологии Центра по контролю и профилактике заболеваний Андис Паэглитис.
В Латвии планируют не отказываться от пломб из амальгамы настолько долго, насколько это позволят правила Евросоюза.Еще по этой теме