Даугава поднимается до опасной черты

 

Фото: Jānis Škapars/TVNET

В ночь на понедельник Даугава начала затапливать низкие поймы возле Даугавпилса, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

С утра воскресенья уровень воды в реке поднялся на 2,5 метра и в понедельник утром на Даугавпилсской станции метеонаблюдений превысил 6,5 метра над нулевой точкой. Самые низкие места на берегах реки в городе затапливаются, когда уровень воды превышает 7,5 метра, но такого подъема воды синоптики пока не прогнозируют.

Очень высокий уровень воды сохраняется на Даугаве у железнодорожного моста в Зельки, который расположен между Екабпилсом и Плявиняс. Здесь превышена опасная черта, но уровень воды пока на метр ниже, чем в 2013 году, когда здесь было зарегистрировано рекордное наводнение.

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Уровень воды постепенно поднимается и в Даугаве у Екабпилса, но вода пока не затопила пойм. В Плявиняс ситуация оценивается как стабильная.

На Даугаве продолжается ледоход, местами сохраняются ледовые заторы. Вскоре ожидается приход масс льда из Белоруссии, поэтому возможно дальнейшее повышение уровня воды.

В низовьях Огре вода опустилась до уровня, который был до начала ледохода. В Лиелупе уровень воды также снизился, а в Гауе он стабилен.


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