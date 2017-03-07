Газета: при Ушакове латышей в Риге стало больше, русских - меньше

Осуществленные мэром Риги Нилом Ушаковым мероприятия по привлечению декларированных в столице жителей увеличило количество латышей в Риге. При этом количество русскоязычных жителей по сравнению с предыдущими выборами в самоуправления уменьшилось. Об этом сообщает Diena со ссылкой на программу Ziņu TOP 10 телеканала LNT.

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В 2013 году рижское самоуправление сообщило о повышении цен на билеты в общественном транспорте для людей, не задекларированных в Риге. Это имело эффект – большое количество жителей Латвии декларировались в Риге, отмечает LNT. В 2016 году рижские власти снова попытались пополнить число декларированных в столице жителей, увеличив налог на недвижимость для незарегистрированных в городе жителей. На этот раз эффект был еще более ощутим – в течение года население Риги увеличилось на 7000 человек, сообщает Ziņu TOP 10.

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«Наши действия были направлены на то, чтобы человек, который фактически живет и работает в Риге, но по каким-то причинам задекларирован в другом самоуправлении, сделал то, чего требует закон – декларировался там, где он живет. Судя по всем показателям, количество таких людей выросло», - заявил Ушаков.

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Между тем, как отмечает LNT, большинство новых зарегистрированных в Риге жителей являются латышами.

Из-за этого партия «Согласие» может получить на предстоящих летом выборах меньше голосов, утверждает программа.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии, в начале февраля участвовать в муниципальных выборах были готовы 428 тысяч рижан, что примерно на 13 500 человек больше, чем на прошлых выборах. Количество латышей, задекларированных в Риге за четыре года выросло на 14 тысяч человек, русскоязычных жителей – уменьшилось на 10 тысяч человек.

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