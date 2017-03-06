Побольше бы таких людей! Трогательная картина в магазине Ильгюциемса

В интернете большую популярность приобрел короткий рассказ о том, как же здорово и приятно бескорыстно помогать тем, у кого денег значительно меньше. Этот молодой мужчина, мог бы стать примером для многих.

В социальной сети «Facebook» пользователь Ина рассказала короткую, но очень трогательную историю: она, просит прощения за то, что без разрешения публикует фотографии чужого человека, но молчать о таком она тоже не смогла. На днях девушка стала свидетелем, как красивый молодой мужчина без церемоний помог одной пожилой женщине, которой не хватало денег на элементарные продовольственные продукты.

Как известно, именно пенсионеры в Латвии являются той частью населения, которым приходится экономить на самых элементарных вещах. Так в своем посте пишет Ина. В магазине «Mego» в Илгюциемсе одна пожилая женщина положила на ленту кассы выбранные продукты питания, но вскоре заметила, что на все денег у нее не хватает. Те продукты, которые женщина оплатить не смогла, кассир положила у себя за спиной.

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"Смотрю — у кассы образовалась очередь, и слышу голос продавщицы - "Не хватает". Покупательница засмущалась: "Ну, что делать!" - рассказывает очевидец. В этот же момент стоящий у другой кассы

молодой мужчина повернулся и взял те самые отложенные продукты и попросил кассира добавить их стоимость себе в счет.

Женщина начала сопротивляться доброму жесту, но он сказал: "Это ваше," и положил оплаченные продукты ей в пакет.

«Побольше бы таких людей! Не могла сдержаться, хотела, чтобы все это увидели,»- пишет девушка, ставшая сведетелем трогательной истории в магазине Ильгюциемса.

Фото с места событий вы можете посмотретьь перейдя по ссылке:

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