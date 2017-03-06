Каким маршрутом не пользуются «зайцы»

 

Фото: Edijs Pālens / LETA

В феврале этого года в общественном транспорте Риги поймали 2732 безбилетника, что на 973 «зайца» больше, чем в январе, сообщил представитель Rīgas satiksme Виктор Закис.

В автобусах без билета ехали 2732 человека, в троллейбусах – 1492, в трамваях – 598.

В феврале было проведено 21350 проверок, что на 472 меньше, чем месяцем ранее. Больше проверок было в автобусах – 11931, в троллейбусах – 7088, в трамваях – 2431.

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Наибольшее количество «зайцев» было обнаружено в 3-м троллейбусе – 405 пассажиров, а в автобусе 57-го маршрута не было ни одного безбилетника.


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