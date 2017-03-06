После жалоб соседки техасца арестовали за секс с забором

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

В Остине (Техас, США) местная жительница на прошлой неделе позвонила в полицию и пожаловалась на своего соседа, который занимался сексом с забором.

32-летний Элеодоро Эстала был арестован за непристойное обнажение и непристойные жесты на бульваре North Lamar. Вызвавшая стражей порядка женщина наблюдала за шокирующей сценой в окно своего дома, передает Action News.

Эстала, соседствующий с оскорбленной дамой в таунхаусе, сначала помочился на забор, который разделяет дворики. Затем мужчина увидел подглядывающую и снимающую происходящее на телефон соседку и разделся догола.

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По всей видимости,

демонстрации своей наготы мужчине показалось мало, и он показал язык зрительнице, а затем «начал заниматься сексом с забором».

Когда полицейские прибыли к месту нетривиального совокупления, Эстала выглядел опьяненным. Он отказался сотрудничать со стражами порядка и настаивал на том, что находился на частной территории, а стало быть, был вправе вести себя как заблагорассудится.

Тем не менее суд разрешил мужчине выйти на свободу под залог в 2500 долларов и постановил продолжить разбирательство.

По информации газеты Dallas News, в 2010 году Эстала был осужден за вождение в нетрезвом состоянии. Других противоречий с законом у него до сих пор не возникало.


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