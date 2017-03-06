В гостях хорошо, а в Риге – лучше: почему выпускница Кембриджа возвращается домой

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Портал Riga.lv встретился с рижанкой Ксенией Ошмян, которая, окончив Кембридж, все же решила вернуться домой. Ксения рассказала, почему люди все чаще предпочитают размеренную рижскую жизнь бешеному ритму Лондона, чем отличаются зарплаты в двух столицах, и что же такого особенного в рижском менталитете.

Еще по этой теме

В Англию я уехала сразу после окончания школы – 1-й Рижской государственной гимназии, где закончила программу международного бакалавриата. Такой диплом позволил мне подать документы в ведущие ВУЗы, и когда поступило предложение от Кембриджа, я уже не думала о других вариантах.

Уезжая, я была уверена, что мне здесь все надоело – хотелось новой жизни, ну а там был совсем другой мир. Я отправлялась в Англию с большими надеждами, и что делать потом меня не особо интересовало – четкого плана не имелось. Я убедилась, что, оканчивая университет, становишься перед еще большим выбором, чем после окончания школы.

Реклама

Сейчас я понимаю, что,

переехав в Лондон, я скорее повиновалась всеобщему движению - все студенты мечтали там учиться

и работать, а мне говорили - «тебе должно там понравиться». И я пыталась сделать так, чтобы Лондон мне понравился. Но он так и не понравился - и я вернулась.

Моя история в Англии началась с учебы на экономическом факультете. Конечно же, тогда все мысли были о том, чтобы остаться за границей. Ведь все вокруг остаются - Лондон под боком и предлагает бесчисленное множество возможностей, а кругом столько целеустремленных карьеристов.

Я понимала, что в Латвии таких возможностей для меня быть не может, и дело даже не в зарплате - мне хотелось заниматься узко-направленной специальностью в экономике, совсем не представленной на латвийском рынке. После получения степени бакалавра в Кембридже, я отправилась на практику в Германию на 3 месяца, а затем вернулась в Англию - планом было поработать несколько лет, прежде чем продолжить обучение в магистратуре. Я устроилась на постоянную работу по специальности и прожила в Лондоне еще год. А потом мне надоело.

Стоит понимать, что не имея образования, полученного в Англии, невозможно найти солидную работу по специальности наравне с местными - особенно в секторе консалтинга и финансов.

Такой проблемы у меня не было, я столкнулась с другой сложностью - жизнь в Лондоне вертелась исключительно вокруг работы!

Очень много денег - больше чем половина зарплаты - уходило на жилье далеко не лучшего качества. Остальное тратилось на дорогой транспорт и дорогую безвкусную еду, а также на усиленные попытки накопить деньги на отпуск - конечно же, в Латвию. Так и выходило: я жила вдали от семьи, снимала квартиру с людьми, которых не всегда знала, большую часть времени проводила на работе или в пути, а после работы ни на что не хватало времени, ведь расстояния очень большие, а друзья тоже вечно заняты.

Говорят, что Лондон предлагает много возможностей, и это так.

Но чтобы использовать эти возможности, нужна хорошая зарплата и свободное время,

а при действительно хорошей зарплате, достаточно свободного времени в Лондоне быть не может.

Важно понимать, что ты приезжаешь в Лондон с одним чемоданом - там у тебя ничего нет, и приходится строить все заново. И самое сложное - бытовые задачи. Где вылечить зуб, отремонтировать обувь, сходить к врачу - каждый вопрос перерастает в большую проблему которую надо решать. Или же можно поступать как большинство - зарабатывать деньги за границей, а тратить в Риге. Но как можно сказать что ты живешь полноценной жизнью там, если все необходимое можешь позволить себе только тут, в Риге. Да и в целом не покидает ощущение, что ты в гостях, всегда чужой, и тебя особо здесь не ждут.

Говоря о менталитете, разница между рижским и лондонским существенна! Например, считается, что там все люди очень открытые. Тебя постоянно расспрашивают, как у тебя дела, что ты сегодня делал, и нравится ли тебе в Англии. Иногда кажется - как круто, все такие открытые, не то что у нас - скрытные и угрюмые!

Но через некоторое время понимаешь, что такая улыбка чаще всего улыбка вежливости и ничего в себе не таит.

А у нас, жителей Прибалтики, все-таки проще: если мы недовольны - мы и выглядим недовольно, а если улыбаемся, то искренне.

Мы можем доверять эмоциям, понимать, что они означают.

В общем, если ваша цель - активно строить карьеру и зарабатывать деньги, а также получать удовольствие от вечной спешки большого города, жизнь в Лондоне может нравиться. А мне больше по душе наш маленький тихий город, со своей уютной обстановкой и спокойной атмосферой, рядом с семьей - не хочется все свое время, усилия и здоровье отдавать работе, какой бы она ни была.

Переехав в Ригу, я довольно просто нашла работу по специальности - работаю в shared service центре международной компании. Мы сотрудничаем напрямую с самыми разными странами, например, я с Германией - занимаюсь финансовым контролингом. Такая форма организации становится очень популярной - крупные компании переносят административные позиции в одно определенное место, и Рига, как недорогой европейский город, идеально подходит для подобных целей.

Мои взгляды на работу здесь существенно поменялись - я убедилась в том, что в Риге тоже можно найти хорошую работу. Все познается в сравнении - и в денежном эквиваленте тоже. Нужно смотреть не на абсолютную сумму зарплаты, а на покупательскую способность - сколько на эту зарплату можно себе позволить.

Здесь я могу позволить себе гораздо больше, чем в Лондоне, где зарплата была как минимум в 2 раза больше.

Мне очень нравится снова жить в Риге. И самое классное, чего мне очень не хватало в Лондоне, конечно же, природа. Всего 15 минут ходьбы, и ты в лесу, полчаса на машине, и уже на море. Я постоянно ищу себе новые увлечения и всегда нахожу, чем заняться. А главное - у меня всегда есть время на близких людей.

Я рада что сделала свой выбор в пользу возвращения - рижский ритм жизни позволяет мне чувствовать себя гораздо счастливее и здоровее.

Еще по этой теме
Молодежь нацменьшинств: кому мы нужны?

Молодежь нацменьшинств: кому мы нужны?

Уехавшую молодежь больше не будут завлекать в госуправление

Уехавшую молодежь больше не будут завлекать в госуправление

Вике-Фрейберга огорчена: молодежи не хватает патриотизма

Вике-Фрейберга огорчена: молодежи не хватает патриотизма


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Ķekava, 175000 EUR
Квартира
Квартира, Jaunmārupe, 83500 EUR
Квартира
Квартира, Jūrmala, 219900 EUR

reklama.vesti.lv

Девочка познакомилась в Facebook с мужчиной, а через 15 дней... Wo&Men

Девочка познакомилась в Facebook с мужчиной, а через 15 дней...

Пародия Comedy Club на переговоры Путина и Трампа бьет рекорды Showbiz

Пародия Comedy Club на переговоры Путина и Трампа бьет рекорды

Готовимся к 8 Марта: ТОП-3 однодневные диеты Wo&Men

Готовимся к 8 Марта: ТОП-3 однодневные диеты

В НАСА предложили проложить туннель до Марса Hi-Tech

В НАСА предложили проложить туннель до Марса

Поклонники обсуждают кадры супруга Пелагеи с маленькой дочкой Showbiz

Поклонники обсуждают кадры супруга Пелагеи с маленькой дочкой

Образование

TVNET спрашивает

Подаете ли вы милостыню? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Ozolnieki
215 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Baltezers
138 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
LOĢISTIKAS SPECIĀLISTI/-U
LOĢISTIKAS SPECIĀLISTI/-U
ŪK, ŪKT SADAĻAS PROJEKTĒTĀJU
ŪK, ŪKT SADAĻAS PROJEKTĒTĀJU
EKSPORTA MENEDŽERIS
EKSPORTA MENEDŽERIS
EXPORT MANAGER
EXPORT MANAGER
http://alkoutlet.lv

Темы

 