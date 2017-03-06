В гостях хорошо, а в Риге – лучше: почему выпускница Кембриджа возвращается домой

Портал Riga.lv встретился с рижанкой Ксенией Ошмян, которая, окончив Кембридж, все же решила вернуться домой. Ксения рассказала, почему люди все чаще предпочитают размеренную рижскую жизнь бешеному ритму Лондона, чем отличаются зарплаты в двух столицах, и что же такого особенного в рижском менталитете.

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В Англию я уехала сразу после окончания школы – 1-й Рижской государственной гимназии, где закончила программу международного бакалавриата. Такой диплом позволил мне подать документы в ведущие ВУЗы, и когда поступило предложение от Кембриджа, я уже не думала о других вариантах.

Уезжая, я была уверена, что мне здесь все надоело – хотелось новой жизни, ну а там был совсем другой мир. Я отправлялась в Англию с большими надеждами, и что делать потом меня не особо интересовало – четкого плана не имелось. Я убедилась, что, оканчивая университет, становишься перед еще большим выбором, чем после окончания школы.

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Сейчас я понимаю, что,

переехав в Лондон, я скорее повиновалась всеобщему движению - все студенты мечтали там учиться

и работать, а мне говорили - «тебе должно там понравиться». И я пыталась сделать так, чтобы Лондон мне понравился. Но он так и не понравился - и я вернулась.

Моя история в Англии началась с учебы на экономическом факультете. Конечно же, тогда все мысли были о том, чтобы остаться за границей. Ведь все вокруг остаются - Лондон под боком и предлагает бесчисленное множество возможностей, а кругом столько целеустремленных карьеристов.

Я понимала, что в Латвии таких возможностей для меня быть не может, и дело даже не в зарплате - мне хотелось заниматься узко-направленной специальностью в экономике, совсем не представленной на латвийском рынке. После получения степени бакалавра в Кембридже, я отправилась на практику в Германию на 3 месяца, а затем вернулась в Англию - планом было поработать несколько лет, прежде чем продолжить обучение в магистратуре. Я устроилась на постоянную работу по специальности и прожила в Лондоне еще год. А потом мне надоело.

Стоит понимать, что не имея образования, полученного в Англии, невозможно найти солидную работу по специальности наравне с местными - особенно в секторе консалтинга и финансов.

Такой проблемы у меня не было, я столкнулась с другой сложностью - жизнь в Лондоне вертелась исключительно вокруг работы!

Очень много денег - больше чем половина зарплаты - уходило на жилье далеко не лучшего качества. Остальное тратилось на дорогой транспорт и дорогую безвкусную еду, а также на усиленные попытки накопить деньги на отпуск - конечно же, в Латвию. Так и выходило: я жила вдали от семьи, снимала квартиру с людьми, которых не всегда знала, большую часть времени проводила на работе или в пути, а после работы ни на что не хватало времени, ведь расстояния очень большие, а друзья тоже вечно заняты.

Говорят, что Лондон предлагает много возможностей, и это так.

Но чтобы использовать эти возможности, нужна хорошая зарплата и свободное время,

а при действительно хорошей зарплате, достаточно свободного времени в Лондоне быть не может.

Важно понимать, что ты приезжаешь в Лондон с одним чемоданом - там у тебя ничего нет, и приходится строить все заново. И самое сложное - бытовые задачи. Где вылечить зуб, отремонтировать обувь, сходить к врачу - каждый вопрос перерастает в большую проблему которую надо решать. Или же можно поступать как большинство - зарабатывать деньги за границей, а тратить в Риге. Но как можно сказать что ты живешь полноценной жизнью там, если все необходимое можешь позволить себе только тут, в Риге. Да и в целом не покидает ощущение, что ты в гостях, всегда чужой, и тебя особо здесь не ждут.

Говоря о менталитете, разница между рижским и лондонским существенна! Например, считается, что там все люди очень открытые. Тебя постоянно расспрашивают, как у тебя дела, что ты сегодня делал, и нравится ли тебе в Англии. Иногда кажется - как круто, все такие открытые, не то что у нас - скрытные и угрюмые!

Но через некоторое время понимаешь, что такая улыбка чаще всего улыбка вежливости и ничего в себе не таит.

А у нас, жителей Прибалтики, все-таки проще: если мы недовольны - мы и выглядим недовольно, а если улыбаемся, то искренне.

Мы можем доверять эмоциям, понимать, что они означают.

В общем, если ваша цель - активно строить карьеру и зарабатывать деньги, а также получать удовольствие от вечной спешки большого города, жизнь в Лондоне может нравиться. А мне больше по душе наш маленький тихий город, со своей уютной обстановкой и спокойной атмосферой, рядом с семьей - не хочется все свое время, усилия и здоровье отдавать работе, какой бы она ни была.

Переехав в Ригу, я довольно просто нашла работу по специальности - работаю в shared service центре международной компании. Мы сотрудничаем напрямую с самыми разными странами, например, я с Германией - занимаюсь финансовым контролингом. Такая форма организации становится очень популярной - крупные компании переносят административные позиции в одно определенное место, и Рига, как недорогой европейский город, идеально подходит для подобных целей.

Мои взгляды на работу здесь существенно поменялись - я убедилась в том, что в Риге тоже можно найти хорошую работу. Все познается в сравнении - и в денежном эквиваленте тоже. Нужно смотреть не на абсолютную сумму зарплаты, а на покупательскую способность - сколько на эту зарплату можно себе позволить.

Здесь я могу позволить себе гораздо больше, чем в Лондоне, где зарплата была как минимум в 2 раза больше.

Мне очень нравится снова жить в Риге. И самое классное, чего мне очень не хватало в Лондоне, конечно же, природа. Всего 15 минут ходьбы, и ты в лесу, полчаса на машине, и уже на море. Я постоянно ищу себе новые увлечения и всегда нахожу, чем заняться. А главное - у меня всегда есть время на близких людей.

Я рада что сделала свой выбор в пользу возвращения - рижский ритм жизни позволяет мне чувствовать себя гораздо счастливее и здоровее.

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