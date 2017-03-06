Жительница Латвии: «Денег не хватает только тем, кто, получив детское пособие, бежит за бутылкой»

171 евро в месяц, пока ребёнку не исполнится полтора года, и 11 евро в месяц до достижения пятнадцатилетнего возраста. Можно ли одеть, обуть и прокормить чадо на данную сумму? Пока многие ругают власть имущих и говорят, что правительство Латвии не делает ничего для улучшения демографической ситуации и благосостояния народа, молодая жительница Лиепаи Алина считает, что в первые годы жизни малыша этих денег достаточно для того, чтобы обеспечить ребёнка всем необходимым. Другое дело, если вся семья живёт на пособия, и в день получения «детских денег» бежит за бутылкой...

Еще по этой теме Демограф: Наши безработные сидят на пособиях как на отпускных; надо снижать период получения пособий до 1-2 месяцев 21 января 2017 г.

Статья «Жительница Латвии хочет отдать ничтожное детское пособие «жирующим депутатам»», в которой Русский TVNET рассказывал об эмоциональном послании рижанки, получающей детское пособие в размере 11 евро в месяц, стала поводом для многочисленных дискуссий. Напомним, недавно жительница Латвии Анда опубликовала в социальной сети Facebook пост, направленный против власть имущих.

«Проклятое правительство – стая шакалов! Я готова отдать вам, государственным ворам, свое семейное пособие в размере 11 евро 38 центов, т.к. ребенку на него ничего невозможно купить. Дорогие мои, Сейм издевается над детьми, врачами, пенсионерами, над всеми жителями Латвии», - вот часть её «крика души».

Реклама

ЧИТАЙ НА TVNET: Жительница Латвии хочет отдать ничтожное детское пособие «жирующим депутатам»

Множество комментаторов поддержало девушку, поделившись своим опытом рождения и содержания детей. Особенно сложно справиться с воспитанием малолетних детей матерям-одиночкам. Читательница Русского TVNET Мария рассказала:

"Я забеременела перед выборами, когда всюду звучали лозунги "Рожайте, мы вам поможем!". Родила, через год осталась одна с ребёнком на руках.

Очередь в детский сад была такая, что мне сказали сразу - ждать 4 года. В реальности все оказалось ещё хуже - в детский сад ребёнок попал только в пять лет. Постоянно работать я не могла, так как сына было не с кем оставить.

Потом ещё и какой-то депутат заявил, мол, сами рожали, сами и думайте о содержании.

Я переехала жить к брату, т.к. не могла оплачивать съёмную квартиру. Наступил морозный октябрь, не было денег даже для того, чтобы купить ребёнку тёплые вещи, приходилось сидеть дома. Я обратилась за помощью в социальные службы, сказала коротко и конкретно: «Мне прямо сейчас необходим тёплый комбинезон, так как сын уже три недели дома сидит». У меня попросили кучу документов и справку о том, что я безработная.

На бирже сказали, что такую справку могут дать только в случае, если я заключу договор, что уже завтра готова выйти на любую предложенную мне работу. А как выйти, если ребёнка оставить не с кем? Справку не дали.

Из социальной службы пришли в квартиру брата, всё осмотрели. Спросили, как мы питаемся - из одного холодильника или у нас отдельная полка?

Ну я и ответила: «О какой отдельной полке может идти речь, если у меня нет денег на еду?»

После всех унижений социальной службы, после общения с бомжами, которые в тех же социальных домах уже с самого утра занимали очередь и косились на меня из-за того, что я опрятно одета, кидали злостные фразы в мой адрес, я поняла, что мне никто не поможет. В итоге на ноги я встала самостоятельно, живу не хуже других, но рожать в Латвии и платить налоги на содержание бомжей, которые в пьяном угаре поджигают свои квартиры, я не хочу".

О том, что в Латвии сложно содержать и воспитывать детей говорят не только неработающие жители страны. Так, например,

многодетный отец Александр из Риги считает, что правительство государства, в котором ежегодно сокращается количество жителей, ничего не делает для того, чтобы демографическая ситуация улучшилась, а благосостояние населения увеличилось.

По словам мужчины, даже при наличии двух работающих кормильцев, содержание многодетной семьи в Латвии — настоящее испытание. Его историю Русский TVNET рассказывал в статье «Многодетный отец: «Вы рожайте, рожайте! Государству на вас плевать»».

ЧИТАЙ НА TVNET: Многодетный отец: «Вы рожайте, рожайте! Государству на вас плевать!»

«Часто слышу громкие фразы о помощи латвийским многодетным семьям. Но в реальности это всё - только слова! У нас с супругой 5 детей. Мы оба работаем, получаем по латвийским меркам средние зарплаты. Но вы только подумайте - женщина выносила пятерых и ещё должна пахать.

Я не бизнесмен, я простой рабочий человек, не смогу прокормить семью в одиночку. А всюду только и говорят: «Вы рожайте, рожайте! Государство вам поможет!»

Это хорошо, конечно, что мы зарабатываем. Но никакой помощи кроме смешного детского пособия мы не получаем, потому что считаемся семьёй со средним достатком. Мол, не бедствуете? Ну и сидите тогда молча, нам на вас плевать!».

С тем, что многодетная семья сегодня - роскошь, которую могут позволить себе немногие, сложно поспорить. Однако некоторые латвийцы убеждены, что детское пособие должно стимулировать женщину выходить на работу.

Молодая мама Алина из Лиепаи рассказала Русскому TVNET, что, на её взгляд,

детского пособия, которое выплачивается до года, вполне достаточно для того, чтобы купить ребёнку всё необходимое.

«Получилось так, что до беременности я не работала, поэтому сейчас получаю государственное пособие в размере 171 евро, которое в нашей стране выплачивается до момента, пока ребёнку не исполнится полтора года.

Если не тратить эти деньги на себя, то для ребёнка этого достаточно. Ну давайте честно - без нытья и нападок! На эти деньги можно купить и подгузники, и ползунки, и пустышки.

После родов женщине выплачивается единоразовое пособие в размере 420 евро, на полученные средства можно купить кроватку и коляску. Да, это будут не дизайнерская люлька из красного дерева и брендовая коляска, но а что вы хотели?

Другое дело, что многие семьи, где и до беременности женщины не работали, рассматривают детские пособия как основной источник доходов. 171 евро может не хватить (повторюсь - ТОЛЬКО на ребёнка), если младенца кормят смесью, а не грудью, во всех остальных случаях этих денег на содержание маленького ребёнка будет достаточно, без изысков, конечно!

Ну а тем, кто рожает детей, для того, чтобы потом в день пособия бежать в ближайший магазин за бутылкой, конечно, всегда будет чего-то не хватать.

Что касается 11 евро в месяц, которые платят, когда ребёнок становится старше, это, конечно, ничтожно мало.

Но ведь и думать, что вам все должны только потому, что вы родили, абсурдно! Когда ребёнку исполнится 1,5 года, нормальная здоровая женщина уже может выходить на работу. Не отдать ребёнка в детский сад? Большие очереди? Бабушек-дедушек нет? Да, это проблема. Но и здесь можно найти выход. И да, я считаю, что детей мы все же рожаем для себя, а не для «дяди-депутата», поэтому и заботиться о благополучии наших наследников, продолжения рода должны, в первую очередь, мы сами. Я своих детей рожала для себя и мужа. А государство никогда ничего хорошего в этом плане и не обещало».

С 1 января 2017 года в Латвии увеличили пособие на четвертого и последующих детей. «Вот спасибо! Только господа власть имущие, видимо, не знают, что такое 16 евро сегодня, и что на эти деньги ничего невозможно купить", - комментирует нововведение многодетный отец Александр.

Кстати, узнать всё о том, какие пособия по уходу за ребёнком сейчас получают молодые родители, а также о том, как данные выплаты изменились по сравнению с предыдущим годом, можно узнать из таблиц:

Сравним детское пособие в Латвии и Эстонии. В соседней стране за первого и второго ребенка в месяц платят по 50 евро. За третьего и каждого следующего — по 100 евро. Это еще не все. С этого года появится дополнительная помощь. Если в семье от трех до шести детей, еще плюс 300 евро ежемесячно. А если детей семь и больше — плюс 400 евро.

Подсчитаем, семья с тремя детьми, в целом, будем получать 500 евро в месяц. Семья, где 7 детей — тысячу. А в Латвии - пособие на первого ребенка — 11 евро (11,38). На второго 22 (22,76), на третьего 34 (34,14). То есть, семья, где подрастает трое детей, в месяц получает меньше, чем 70 евро (68,28). С нового года у нас тоже нововведение, пособие за четвертого и последующих детей 50 евро (50,07), а не 34, как раньше.

Но не стоит спешить критиковать латвийские пособия. Как выяснилось, в Литве «детские деньги» вообще не платят.

Недавно Русский TVNET писал о женщине, которая уже много лет живёт на одни пособия, которое ей выплачивает государство. Она рассказала, что живёт в социальном доме, поэтому не видит смысла работать.

ЧИТАЙ НА TVNET: «Знаете, работать совсем не выгодно!» - девушка из Латвии уже 16 лет живет на пособия

«Это же не выгодно! Если начну работать, сразу скажут – может, вы можете жить в другом месте. Мне это совсем не подходит. Если буду работать, потеряю статус нуждающегося и ничего больше не получу. Мой ребенок ходит в круглосуточный детский сад. Мне спокойно, я отдыхаю», - комментирует ситуацию женщина.

Несмотря на то, что многие читатели усомнились, что на латвийские пособия можно выжить, эксперты социальных служб уверяют, что модель подобной философии в Латвии достаточно распостранена, и чаще всего передается от поколения к поколению.

Еще по этой теме