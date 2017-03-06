Кассовые аппараты чаще взламывают предприятия общепита

 

Фото: REUTERS/Scanpix

В прошлом году за нарушения, связанные с вмешательством в работу кассовых аппаратов, применены административные штрафы на сумму более 102,3 тыс. евро, а объем налогов уточнен на 195 тыс. евро.

Об этом свидетельствуют данные Службы государственных доходов об углубленных технических проверках кассовых аппаратов и систем.

Больше всего нарушений выявлено на предприятиях общественного питания, а далее следуют ночные клубы и розничная торговля. Результативных проверок не очень много, но объем недекларированных доходов превышает 0,96 млн евро. Допускается, что в реальности он намного больше.

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