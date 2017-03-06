Где в Риге можно поймать «зеленую волну»

Зелёная волна – система автоматического регулирования светофора, которая при соблюдении определенной скорости позволяет автомобилям «проскочить» перекрестки без остановки на красный свет.

Такая система – это не только удобство для водителей, но и обеспечение безопасного движения на городских магистралях, потому что соблюдается определенная скорость, сокращаются остановки транспорта у перекрёстков, уменьшается число дорожно-транспортных происшествий.

«Зеленую волну» в Риге можно поймать на Бривибас гатве от Густава Земгала гатве до улицы Юглас. В утренние часы с 07:00 до 11:00 в направлении к центру Риги, а после 11:00 – в направлении из центра.

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Также «зеленая волна» есть на улице Бривибас в направлении от улицы Меркеля до улицы Пернавас, на улице Александра Чака в направлении от улицы Элизабетес до улицы Пернавас, и на улице Кришьяна Валдемара в направлении от бульвара Бастея до улицы Пернавас. Но на этих улицах поймать нужную волну возможно только при поездке в часы пик из центра города.

«Зеленая волна» работает, если ехать со скоростью около 50 км/ч.