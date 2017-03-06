Доверяя лживым новостям о правах контролера транспорта, «заяц» может оказаться за решеткой

В конце прошлой недели в социальных сетях, как и во многих СМИ, широко распространилось ложное руководство, в котором читателям рассказывается о том, как избежать встречи с контролером в общественном транспорте. Авторы данной записи даже ссылались на некоторые нормативные акты, что делало новость более правдоподобной. Однако полиция утверждает, что там отображена некорректная информация. Более того, если читатель будет следовать таким «советам», к нему может быть применен административный арест.

Записью, позиционирующую себя, как «полезные советы», «поделились» тысячи пользователей социальных сетей, однако, это привело лишь к тому, что безбилетники еще больше начали конфликтовать, как с работниками Rīgas satiksmes, так и с представителями полиции. Так, например, на прошлой неделе, множество «зайцев» отказывались называть свои персональные данные, а одна девушка, после агрессивного конфликта, была доставлена в участок.

Следует напомнить, что

за подобные деяния можно получить административный арест сроком до 15 дней.

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Главный аргумент, которым руководствовались авторы «советов» заключается в том, что у контролеров нет права обрабатывать данные физического лица, а полиция не может эти данные им предоставить. Здесь следует вспомнить, что в согласии с 11 пунктом закона «О полиции», одной из дополнительных обязанностей полицейских является помощь службам контроля автотранспорта и электротранспорта, в определении персоны правонарушителя.

Также в правилах Кабинета Министров указано, что

у контролера общественного транспорта есть право привлекать работников полиции для выяснения персональных данных.

В свою очередь, в законе сказано, что для оформления штрафа существует право использовать персональные данные того пассажира, который использует услуги общественного транспорта бесплатно и не приобрел специального билета, а также предоставлять эти данные контролёру. Эти нормы были созданы в соответствии с законом «О защите персональных данныхфизического лица»

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