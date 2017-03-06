В Латгале и Земгале начинается метель, осадки ожидаются и во вторник

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens/LETA

В понедельник во второй половине дня в Латгале и Земгале начинается метель, вечером и ночью снегопад и метель ожидаются на большей части территории Латвии, прогнозируют синоптики.

Самая сильная метель ожидается в ближайшие часы в Латгале и Земгале. Толщина снежного покрова во многих местах здесь достигнет 8 см.

Скорость восточного, северо-восточного ветра в порывах на большей части территории страны будет достигать 12-16 м/сек, в Колке - 19 м/сек. К вечеру ветер усилится.

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Минимальная температура воздуха - от -1 до -5 градусов в начале ночи, во вторник - от 0 до +4 градусов.

В течение ночи снегопад местами сменится небольшим дождем и оттепелью.

Во вторник тоже ожидаются небольшие осадки, а восточную часть Латвии пересечет новая зона дождя и снега. Во второй половине дня местами в Латгале и Видземе снегопад будет сильным.

Во второй половине дня во вторник скорость восточного ветра в порывах будет достигать 10-15 м/сек. В Латгале и Земгале местами возможен туман.

В Риге в понедельник вечером и в ночь на вторник ожидается метель, во вторник днем временами - небольшие осадки, в основном в виде моросящего дождя. Скорость восточного, северо-восточного ветра в порывах усилится до 16 м/сек., похолодает до -2..-3 градусов. Во вторник ветер стихнет, воздух прогреется до +3 градусов.

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