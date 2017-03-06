Все заявленные на 16 марта мероприятия разрешены

Исполнительный директор города Рига Юрис Радзевич не запретил ни одно из заявленных на 16 марта в центре Риги мероприятий.
Для части организаторов этих мероприятий установлены ограничения, касающиеся мест их проведения, сообщил Радзевич журналистам.
Заявки на проведение мероприятий в день памяти латышских легионеров 16 марта в Рижскую думу подали организации «Daugavas vanagi Latvijа», «В поддержку национальных воинов», Латвийский антинацистский комитет и частное лицо Кристап Кашс.
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