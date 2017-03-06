Все заявленные на 16 марта мероприятия разрешены

 

Фото: Austra Helēna Žaggere/LETA

Исполнительный директор города Рига Юрис Радзевич не запретил ни одно из заявленных на 16 марта в центре Риги мероприятий.

Для части организаторов этих мероприятий установлены ограничения, касающиеся мест их проведения, сообщил Радзевич журналистам.

Заявки на проведение мероприятий в день памяти латышских легионеров 16 марта в Рижскую думу подали организации «Daugavas vanagi Latvijа», «В поддержку национальных воинов», Латвийский антинацистский комитет и частное лицо Кристап Кашс.

Реклама

Еще по этой теме
Поданы заявки на проведение мероприятий 16 марта

Поданы заявки на проведение мероприятий 16 марта


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 668 EUR
Дом
Дом, Rīga, 279000 EUR
Дом
Дом, Saulīšu ciems, 200000 EUR

reklama.vesti.lv

Назван тип питания, защищающий от самого опасного рака Wo&Men

Назван тип питания, защищающий от самого опасного рака

Рыбин и Сенчукова пожаловались на взрослого сына Showbiz

Рыбин и Сенчукова пожаловались на взрослого сына

Французский концерн объявил о покупке Opel Hi-Tech

Французский концерн объявил о покупке Opel

8 способов быстро выгнать все токсины. Можно сбросить 9 кг! Wo&Men

8 способов быстро выгнать все токсины. Можно сбросить 9 кг!

Раскрыты размеры экрана нового iPhone Hi-Tech

Раскрыты размеры экрана нового iPhone

Мероприятия

В Латвии

TVNET спрашивает

Подаете ли вы милостыню? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
67 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
86 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дома Юрмала
Продают Дома Юрмала 290 000 EUR
Сдают kвартиры, Центр
Сдают kвартиры, Центр 485 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Продают Квартиры в новостройках Плявниеки
Продают Квартиры в новостройках Плявниеки 44472 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
NOLIKTAVAS DARBINIEKU/-CI
NOLIKTAVAS DARBINIEKU/-CI
GRĀMATVEŽA PALĪGU/-DZI
GRĀMATVEŽA PALĪGU/-DZI
PROJEKTU VADĪTĀJU
PROJEKTU VADĪTĀJU
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTI/-U
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTI/-U
http://alkoutlet.lv

Темы

 