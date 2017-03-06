Бауска: требует объявить в крае чрезвычайную ситуацию из-за состояния дорог

Ямы на дороге
 

Ямы на дороге. Фото: Evija Trifanova / LETA

Депутаты Баускской краевой думы сегодня на внеочередном заседании решили просить правительство объявить в крае чрезвычайную ситуацию из-за критического состояния грунтовых дорог.

Депутаты согласовали резолюцию, принятую 1 марта краевым консультативным советом по предпринимательству, о состоянии дорог в восьми волостях.

За то,

чтобы просить правительство объявить чрезвычайную ситуацию, единогласно проголосовали все 11 присутствующих депутатов.

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Предприниматели Баускского края требуют немедленной и согласованной политики государства и самоуправлений по сохранению государственной сети грунтовых дорог. Они считают, что для спасения и восстановления дорог нужно немедленно разработать государственный механизм.

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