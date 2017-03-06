Полиция планирует ввести пункты за использование телефонов за рулем

 

Фото: AP/Scanpix

Государственная полиция планирует снова поднять вопрос о возможном ужесточении наказания за использование телефона за рулем. Об этом радиостанции Baltkom сообщил начальник управления безопасности дорожного движения Госполиции Нормунд Крапсис.

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«К сожалению, телефоны за рулем используют многие водители и это создает определенную опасность. Так происходит не только в Латвии, но и по всей Европе. Мы готовим изменения в законодательстве. Пока нет ясности, какими они будут, но это может быть или увеличение штрафов, или введение пунктов за использование мобильного устройства за рулем. В течение года будет решено, какой из двух проектов мы выдвинем на рассмотрение в Сейм», - сказал Крапсис.

Стоит отметить, что

Госполиция уже не в первый раз поднимает вопрос использования мобильных устройств за рулем транспортного средства.

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Так, более года назад полиция уже представляла законодательные поправки, в рамках которых планировалось ужесточить наказание за использование телефонов, однако они были отклонены Сеймом.

Добавим, сейчас за использование телефона водителю может быть выписано предупреждение или же оформлен штраф в размере 15 евро.

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