Сегодня снова ожидаются сильные снегопады

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens /LETA

Во вторник Латгале, восточную часть Земгале и Видземе с юга пересечет новая зона осадков, которая принесет дождь и сильные снегопады.

Самые обильные осадки ожидаются во второй половине дня и вечером в Видземе. На западе Латвии значительных осадков синоптики не прогнозируют. По всей стране сгустится туман.

Будет дуть слабый или умеренно сильный восточный, юго-восточный ветер, с утра в Видземе и на севере Курземе порывами до 10-15 метров в секунду.

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Днем воздух прогреется до -1..+4 градусов.

В Риге будет облачно, временами - небольшие осадки. Во второй половине дня и вечером столицу может коснуться зона осадков. Ожидается, главным образом, мокрый снег. Будет дуть восточный ветер, а воздух прогреется до +2..+3 градусов.

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