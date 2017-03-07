Угроза паводка в Даугавпилсе может уменьшиться в ближайшие дни, заявил сегодня на LNT заместитель исполнительного директора краевого самоуправления Александр Айзбалтс.

Ответственные службы готовились к беспокойной ночи, но ситуация оказалась не столь драматична.

Айзбалтс рассказал, что лед хрупкий, поэтому ситуация лучше, чем она была, к примеру, в 2013 году. Он надеется, что вода быстрее прорвет ледовые заторы, и уровень воды начнет падать.

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Хуже ситуация в Свентской и Ликнской волостях, где может начаться эвакуация людей, но, как показывает опыт, местные жители привыкли к подобным ситуациям, закупили еду и готовы.

Айзбалтс отметил, что по реке еще не пошел лед из Белоруссии - это произойдет примерно через неделю.

Вчера вышедшие из берегов воды Даугавы отделили от внешнего мира поселок Рибаки, в котором живет немногим более 10 человек.

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