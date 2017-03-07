СГД разъясняет: Как получить посылку и не попасть на штраф

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Evija Trifanova / LETA

В редакцию «Наш город» обратился читатель Николай, столкнувшийся с неожиданным для него таможенным сбором на посылки.

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«Ко мне пришла посылка из Российской Федерации, в ней был подарок. Я никак не ожидал, что просто так мне посылку не отдадут, а потребуют уплатить налог – 21% от общей стоимости.

В итоге

я расстался с приличной суммой – около 15 евро. Скажите, что это за порядок такой и на какие посылки распространяется?».

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В Службе государственных доходов (СГД) Латвии «Нашему городу» пояснили, что почтовые посылки, стоимостью до 22 евро никаким таможенным сбором не облагаются. Если ценность почтового отправления из стран, не входящих в Европейский союз, составляет от 22 евро до 150 евро, то получателю необходимо оплатить налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 21%.

Если сумма превышает 150 евро, то, кроме НДС, требуется уплатить ввозную пошлину – она отличается в зависимости от товара.

Например, на одежду она равна 12% от цены, на телефоны – 0%. Подробнее об этом можно узнать по информационному телефону СГД – 67120000.

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