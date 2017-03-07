В Елгаве не стали лечить мужчину с аппендицитом; его спасли в Риге

Молодой мужчина с жалобами на боли в животе оказался в Елгавской больнице, где ему сказали, что причиной недомогания являются обычные газы. И отпустили домой. А через несколько дней страдалец оказался на операционном столе, но уже в Риге. И там диагноз уже был совсем другим – острый приступ аппендицита, возможно уже перешедший в опухоль, сообщает Русское вещание LTV7.

Виталий Янин — спасатель и на здоровье жаловаться не привык. Но в октябре вдруг почувствовал себя плохо.

«У меня начались острые боли в животе. Отмучался один день. Думал, съел что-то не то. Боли усилились, я вызвал скорую», - рассказывает мужчина.

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Виталия отвезли по месту жительства в Елгавскую больницу.

«Пришел один доктор, пощупал. Ничего не сказал. Пришел второй постарше, поопытнее, отправил на рентген только.

Он вкратце объяснил — у вас там просто газики — мы вам дадим укольчик и свободны»,

- говорит Янин.

Еще пару дней Виталий мучался от болей, но с таким диагнозом вновь ехать в больницу было как-то неловко. Потом боли то проходили, то возвращались. Пока снова не позвонил в скорую и не оказался в больнице. Но теперь в Риге.

«И вот на работе стало плохо, забрали в четверг — взяли анализ крови, рентген, ультарсоногафия и выяснилось — аппендицит в запущенной стадии.

И сейчас я получил ответ — возможно аппендицит, но может это переросло в опухоль — рак кишечника»,

- рассказывает он.

В Елгавской больнице журналистам подтвердили — такой пациент у них был в октябре. Правда, комментировать ситуацию сразу здесь не готовы. Говорят — Виталий был у них в прошлом году. На то, чтобы поднять и проанализировать его дело — нужно время — поясняют в больнице.

«У нас в год лечится 13 с половиной тысяч человек. Я не могу наизусть знать о каждом. Мы найдем в архиве дело, посмотрим и вы сможете обратиться к нам повторно. Договорились?», - предложили представители больницы.

Тем временем в больнице Страдиня объясняют — определить, что у пациента именно воспаление аппендицита не всегда легко.

Потому здесь при сильных болях в животе сразу назначают стандартный набор обследований — помимо рентгена, это ультросонаграфия и анализы. Хоть удаление аппендицита считается стандартной операцией, промедление может привести к самым страшным последствиям.

«Если это острый аппендицит и его не лечат, воспаление идет своим чередом. Это могут быть осложнения — воспаление провоцирует переформирование аппендицита и содержимое пищеварительного тракта попадает в полость живота и вызывает перитонит», - объяснил хирург, замглавного врача больницы им.П.Страдиньша Янис Вилманис.

Виталий пока не решил, будет ли он подавать жалобу на Елгавскую больницу. Он ждет результаты исследования, чтобы понять необходимо ли дальнейшее лечение.

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