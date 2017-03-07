Премьер: дороги нельзя отремонтировать по мановению волшебной палочки

Марис Кучинскис
 

Марис Кучинскис. Фото: JULIEN WARNAND / EPA

Все дороги Латвии за короткое время по мановению волшебной палочки отремонтировать невозможно, заявил в передаче ЛТВ «Утренняя панорама» премьер-министр Марис Кучинскис.

Он признал, что состояние дорог в Латвии - это проблема, и не только в Баускском крае. Для решения этой проблемы Министерство сообщения реализует, например, программу сельских дорог, которая предусматривает более качественное покрытие.

«Не могу обещать, что деньги посыпятся из воздуха, и мы немедленно починим все дороги»,

- заявил Кучинскис, пояснив, что правительство будет приводить в порядок дороги постепенно, с улучшением экономической ситуации в стране.

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Как сообщалось, депутаты Баускского края на внеочередном заседании 6 марта призвали правительство объявить в крае чрезвычайную ситуацию из-за критического состояния дорог.

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