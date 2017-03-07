Какие машины покупают латвийские женщины и что отвлекает их от дороги

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr/Lwp Kommunikáció

В обществе царят разные стереотипы о женщинах-водителях и их критериях при выборе автомашины, но проведенный Swedbank опрос показал, что именно женщины подходят к вопросу покупки автомобиля гораздо рациональнее мужчин.

В первую очередь их интересует экономичность – мощность двигателя и расход горючего (74% женщин против 66% мужчин), в то время как для мужчин важнее марка машины и год выпуска (73% мужчин против 62% женщин). Кроме того, женщины вдвое чаще обращают внимание на компактность автомашины – чем меньше и экономичнее, тем лучше (17% женщин против 8%). Тем не менее, обобщенные Swedbank данные показывают, что в некоторых возрастных группах женщины все же предпочитают машины помощнее.

Интересно, что

вопреки стереотипам женщины реже обращают внимание на цвет автомашины (12% женщин против 17% мужчин).

К тому же для женщин в процессе покупки авто не так важны такие критерии как дополнительное оборудование (17% против 27%), вместимость салона и багажника (25% против 34%), репутация автодилера и предлагаемый им сервис (8% против 15%). В то же время и для женщин, и для мужчин одинаково важны пробег автомобиля, цена, ежемесячный лизинговый платеж и эксплуатационные расходы (существенными факторами их считают в среднем 50% респондентов).

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Какие машины покупают женщины?

Обобщенные Swedbank данные показывают, что женские вкусы при покупке авто меняются с годами. Так, например, женщины в возрасте 25 лет чаще всего покупают подержанные Audi или BMW. Дамам от 26 до 45 лет больше по душе подержанные Volvo, а после 45 лет лидерами женских симпатий становятся новые автомобили марки Nissan. В целом же треть представительниц прекрасного пола предпочитает приобретать новые автомашины.

Что отвлекает женщин-водителей от дороги?

Хотя главным отвлекающим фактором для водителей являются телефонные звонки и SMS-сообщения (55%), заложниками мобильной связи чаще становятся как раз представители сильного пола (59% против 49% женщин).

Дамам, в свою очередь, сконцентрироваться на вождении по большей части мешают находящиеся в салоне дети (22% против 14% мужчин) и усталость (38% против 31% мужчин).

Примечательно, что женщины в целом больше склонны к самоуверенности - 22% женщин против 15% мужчин утверждают, что ничто не может отвлечь их внимание за рулем. Но при этом дамы сами нередко становятся «ворами внимания» – каждый четвертый (26%) водитель-мужчина признал, что присутствие представительницы прекрасного пола рядом в машине или на тротуаре способно отвлечь его от дорожной обстановки.

Страховая статистика Swedbank показывает, что мужчины все же чаще женщин заявляют различные страховые случаи, хотя это может объясняться преобладанием мужчин среди покупателей полисов KASKO. Правда, это не мешает представительницам прекрасного пола с большим отрывом (69%) лидировать по количеству страховых заявлений в связи с потерей ключей от автомашины.

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