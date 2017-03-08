Уже больше ста лет восьмого марта в мире отмечается Международный женский день. День этот стал днем сурка для всех современных мужчин: цветы, ужин, вино/шампанское, свечи, «романтик», помыть посуду, постель. Традиция, ставшая обыденностью. К этому нас приучили с детства, и мы этому непрекословно следуем. Но, быть может, пришла пора забыть об этом дне?

Социальные сети пестрят юморными картинками, розыгрышами конкурсов, одинокие парни злорадствуют, а наши любимые дамы ждут. Ждут дня, когда им будут дарить цветы и подарки, когда за ними будут ухаживать, когда они будут красивы и прекрасны. Ведь именно восьмого марта красивы все женщины. Ведь их сегодня будут любить!

Праздник праздником, но это грустно. Очень. «Женщина! Твой день - восьмое марта!» - кричат гордые и независимые мужики, не способные обнаружить в собственной квартире собственные носки, приготовление пищи для которых сродни левитации - занятие, возможное чисто теоретически. И даже в праздник они обязательно накосячат, заправив салат винным уксусом или сварив пасту до состояния каши. Но их простят, ведь они старались, ведь они это делали впервые... в свои-то 35 лет.

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Мужчины! Неужели вы настолько не любите своих вторых половинок, мам, бабушек и дочерей, что оставляете их без банальной домашней работы лишь по праздникам? Неужели для этого нужно выдумывать специальный день? Да, конечно, «мужчина добытчик, женщина - хранительница очага». Только вот живем мы не в самой благополучной стране. Увы, но большинству женщин приходится работать. Вот вы устаете на работе? Они тоже. Но дома у них нет дивана. Точнее есть, но он занят. Для них - есть работа.

Почему бы не помыть посуду и не приготовить поесть не только 8 марта, но и, скажем, 29 июня? Или 10 сентября? Как по мне, 10 сентября - день ничем не хуже, чем 8 марта. Почему не подарить цветы в обычную среду? Не обязательно огромный букет, если вашей суженой нужен именно огромный букет - бегите. Скромный букетик тюльпанов или полевых цветов не обойдется дороже вечернего «пивка», но его значимость - в десятки раз больше. И не забывайте, что неожиданный подарок - всегда приятнее.

Как часто вы готовите ужин своими руками? Не только для себя, но и для нее? Не умеете? А вы попробуйте, пусть не с первого раза, но у вас получится, а когда получится - вы поймете, что готовка - очень даже мужское занятие, и лучшие повара - мужчины (чтобы не обижать остальных, отметим, что лучшие поварихи - женщины, а лучшие поварята - дети).

Итак, в этот день хочется обратиться с пожеланиями не только к женщинам.

Мужчины! Сильные, смелые защитники, не забывайте иногда снимать доспехи. Женщина - существо слабое, но прекрасное. Любое внимание к ней с вашей стороны делает ее счастливее. Не пренебрегайте такой возможностью!

Женщины! Красивые, милые и любимые существа. Пусть для вас 8 марта перестанет быть праздником и станет обычным днем в календаре. Днем, наполненным любовью и счастьем, как и все остальные дни года!