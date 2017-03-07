Долго не имеющим работу и беженцам помогут выйти на рынок труда

 

Фото: Edijs Pālens / LETA

На рынок труда будут активнее привлекать безработных, находящихся в неблагоприятной ситуации, в том числе долго не имеющих работы и со статусом беженца или альтернативным статусом. Это предусматривают принятые правительством поправки к правилам о реализации программы «Субсидированные рабочие места для безработных, находящихся в неблагоприятной ситуации».

По мнению Министерства благосостояния, хотя ситуация на рынке труда в целом улучшается, некоторые группы не работающих по-прежнему испытывают сложности с интеграцией на рынок труда.

По данным Государственного агентства занятости, уровень зарегистрированной безработицы в конце июня 2016 года составлял 8,3%, а люди, долго не имеющие работы, составляли 30,5% общего количества зарегистрированных безработных, в том числе 19,6% имели инвалидность.

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Для того, чтобы эти люди влились в рынок труда, необходимо более активно задействовать их, например, на субсидируемых государством рабочих местах.

Количество таких людей значительно - например, в сентябре 2016 года желание участвовать в проекте выражали почти 1879 безработных. По расчетам министерства, с 2017 по 2020 год дополнительно можно привлечь на рынок труда 655 безработных с инвалидностью - ежегодно в среднем 164 человек.

На создание и администрирование новых рабочих мест для людей с инвалидностью дополнительно требуется 8 млн евро.


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