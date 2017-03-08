Провинившиеся супруги, их любовницы и зарплаты: Продавцы цветов раскрыли секреты латвийских мужчин

Для владельцев цветочных магазинов 8 марта - один из самых прибыльных праздников в году. Такой же выручкой торговцы могут похвастаться разве что на 1 сентября - день, когда нарядные школьники и их родители скупают герберы, гладиолусы, ирисы. Количество покупателей в цветочных ларьках и магазинах сладостей увеличивается и на День матери, и на 14 февраля, однако Международный женский день, который время от времени пытаются, даже если не запретить, то политизировать, является абсолютным «лидером продаж» - цветы покупают все: офисные сотрудники своих коллегам-представительницам слабого пола, мальчишки школьного возраста своей маме, учительнице и подружке, парни постарше и мужчины всех возрастов спешат порадовать своих жён, девушек, и, чего греха таить, любовниц. В преддверии праздника Русский TVNET посетил несколько мест, где уже вчера все напоминало о приближении одного из главных праздников весны.

Первая остановка - цветочный базарчик Сакта

Продавцы цветочных киосков уже с самого утра 7 марта начали готовиться к сегодняшнему ажиотажу - несмотря на ненастную, совершенно не весеннюю погоду, цветов здесь намного больше, чем обычно. Цены достаточно высокие - около 1 евро за один тюльпан. Чтобы приобрести розу средней длины, придётся потратить около двух евро.

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Женщины, разворачивающие упаковки цветов, уверяют - в преддверии праздника цены специально не повышают, стоимость цветов напрямую зависит от предложений поставщиков.

Говорят, поток покупателей начинается уже с вечера 7 марта, за букетами мужчины сюда приезжают даже ночью.

«Могу дать несколько советов тем мужчинам, которые купили цветы заранее и планируют их несколько часов «мариновать» в машине. Чтобы цветы не завяли, можно поместить стебли в специальные флористические «губки», пропитанные водой, или просто обернуть их влажной тряпкой, салфеткой. Если вы покупаете цветы по дороге к любимой, то лучше нести их бутонами вниз - так они не потеряют свой первоначальный вид», - делится полезной информации со всеми латвийскими мужчинами продавец цветов на Сакте.





















































































Aizvērt Рижские торговцы цветами готовятся к 8 марта Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET







Вторая остановка - торговый центр Origo

В торговом центре сегодня, как и в любой другой день, много мужчин, которые зашли в магазин за бытовыми покупками. Некоторые - с длинным списком продуктов, который традиционно составили их благоверные. Прямо у входа в сетевой супермаркет находится большая витрина с цветами. Здесь можно купить преимущественно уже готовые букеты. Цены начинаются от трёх евро. Продаётся клубника, срезанные орхидеи в стеклянных колбах. Женщины, которые занимаются раскладкой товара, похоже, празднику не рады. «Так, всю клубнику я осмотрела, вроде не мятая, ох, теперь ещё фрукты, овощи, да и цветы эти раскладывать...», - сетуют они друг другу.

К празднику также подготовились продавцы косметических и кондитерских магазинов. Торговцы говорят - некоторые мужчины предпочитают дарить своим спутницам вместо обычных букетов композиции из конфет, косметические или парфюмерные наборы.

Некоторые экономят, но большинство, всё-таки, предпочитают не мелочиться - ведь накануне они как раз получили зарплату.

Продавцы цветочных магазинов на железнодорожном вокзале от нехватки клиентов не страдают и в обычные дни - в числе клиентов рижане, встречающие близких, прибывших в столицу на поездах из-за границы и других городов, молодые люди, назначающие свидание на привокзальной площади, провинившиеся супруги, спешащие домой на электричках.

В последние несколько лет у флористов, работающих в таких магазинах, появилась конкуренция в лице компаний, предлагающих в интернете свои услуги по составлению цветочных композиций и их доставке. Однако, по словам продавцов, повода для паники нет - большинство мужчин предпочитают выбирать цветы лично -

так они могут не только выбрать самый лучший букет, но и почувствовать себя настоящим героем-любовником, поймав одобрительный взгляд женщины-продавца и других дам, проходящих мимо.

Фото: Jānis Škapars/TVNET

Третья остановка - Центральный рынок

Именно Центральный рынок для многих рижан является обязательным местом для посещения утром 8 марта. Цены на розы здесь начинаются от 80 центов, на гвоздики и ирисы - от 50 центов. Один тюльпан обойдётся в среднем 50-60 центов. Конкуренция высокая и демпинг не приветствуется, поэтому цены у здешних торговцев практически не отличаются.

Продавцы цветов на рынке говорят, что несмотря на все политические распри и высказывания о том, что 8 марта в Латвии вовсе и не праздник, среди покупателей - как русские, так и латыши.

Последних, правда, процентуально немного меньше.

«И без того высокая конкуренция, так ещё туристы и репортёры с фотокамерами отпугивают потенциальных клиентов - кто-то просто хочет без суеты выбрать самый красивый букет, кто-то боится, что на фотографиях его узнает не та женщина, для которой он выбирал цветы», - поделилась продавец цветов.

Однако цветы 8 марта приобретают не только лишь представители сильного пола. «Многие женщины приходят с самого утра 8 марта к нам для того, чтобы купить букеты для всего коллектива. Сложно сказать, каким цветам жители Латвии отдают предпочтения - покупают всё: и тюльпаны, и розы, и гвоздики, и мимозы, и каллы. Стереотип о том, что на каждый праздник нужно дарить определённые цветы уже давно в прошлом», - рассказала продавец, которая работает на Центральном рынке уже не первый год.

Рижанин Виктор, который согласился рассказать Русскому TVNET о своих планах в этот праздничный день, пришёл на Центральный рынок для того, чтобы купить цветы своей супруге.

Фото: Jānis Škapars/TVNET

«В этот день постараюсь взять на себя заботу о домашнем хозяйстве, хоть и считаю, что маленькие поблажки женщинам нужно позволять всегда, а не только один раз в году. Я, конечно, тоже чаще всего радую свою супругу по праздникам и в какие-то особые дни - например, в день рождения, но иногда стараюсь сделать что-то приятное без повода. Мы, наверное, не до конца понимаем, как женщинам иногда необходимо то, что многие мужчины считают глупостями - ужин при свечах, букеты без повода, романтические признания», - поделился мужчина.

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