Бригманис не говорил с российским послом о политически чувствительных вопросах

Аугуст Бригманис
 

Аугуст Бригманис. Фото: Edijs Pālens /

Председатель парламентской фракции Союза «зеленых» и крестьян (СЗК) Аугуст Бригманис и посол России в Латвии Евгений Лукьянов во время сегодняшней встречи не затрагивали политически чувствительные вопросы.

Как Бригманис сообщил агентству ЛЕТА, это была «ознакомительная встреча, просто разговор». Посол рассказал руководителю фракции СЗК о своем жизненном пути, о том, что бывал в Латвии и ранее. Лукьянов также проинформировал Бригманиса о том, каким видит развитие мировых процессов, в том числе развитие США.

Посол России сообщил лидеру СЗК о том, что выразил желание встретиться также с руководителями других фракций, премьер-министром Марисом Кучинскисом и министрами правительства.

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По словам Бригманиса, встреча с послом была согласована с главой МИД Эдгаром Ринкевичем. Он воздержался от прогнозов о том, как дальше будут развиваться отношения Латвии и России. На вопрос о том, не следовало ли во время разговора обсудить ситуацию на Украине, Бригманис ответил, что, учитывая разные взгляды стран на этот вопрос, он не затрагивался, потому что «ничего нового не было бы сказано».


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