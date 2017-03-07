На прошлой неделе от гриппа умерли семь человек

 

Фото: AP

На прошлой неделе от гриппа умерли еще семь человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

В целом в этом сезоне грипп унес жизнь уже 39 человек - 13 женщин и 17 мужчин. В основном это были пациенты с хроническими заболеваниями внутренних органов. Как сообщает ЦПКЗ, трое пациентов были привиты от гриппа в этом сезоне.

На прошлой неделе интенсивность гриппа в Латвии снизилась на 31,8%. Самая высокая заболеваемость была в Даугавпилсе, Резекне и Вентспилсе.

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В больницы с гриппом на прошлой неделе поступил 191 человек, а еще 28 были госпитализированы с вызванной гриппом пневмонией.


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