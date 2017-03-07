Аугулис: у органов безопасности нет опасений по поводу нового совладельца «airBaltic»

Улдис Аугулис
 

Улдис Аугулис. Фото: Edijs Pālens /LETA

У органов безопасности нет опасений по поводу возможного нового опосредованного совладельца национальной авиакомпании «airBaltic» - датского предпринимателя Ларса Туэсена, сказал сегодня после заседания правительства министр сообщения Улдис Аугулис.

В соответствии с договором акционеров «airBaltic» требуется согласие правительства, если меняется участник «Aircraft Leasing 1», совладельца авиакомпании, и сегодня правительство такое согласие дало.

Согласно закону об авиации свое заключение о Туэсене должны были дать органы безопасности, и оно было положительным.

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Конкретные детали сделки или ее причины министр не прокомментировал, отметив, что этим нужно интересоваться у участвующих в ней сторон.

На вопрос о том, насколько долгосрочным партнером может стать датский предприниматель, Аугулис не ответил, но указал, что продолжаются поиски стратегического инвестора, и в случае его привлечения предусмотрены возможности выкупа долей частного акционера.

Как сообщалось, датский предприниматель Ларс Туэсен может получить примерно 20% долей капитала «airBaltic», принадлежащих в настоящее время инвестору Ральфу Дитеру Монтагу-Гирмесу из Германии.

Туэсен сегодня сообщил журналистам, что латвийское правительство ознакомлено с его желанием получить 20% долей капитала «airBaltic» и дало разрешение на сделку.

По словам предпринимателя, «airBaltic» интересует его в связи с успешным развитием бизнеса, планами обновления воздушного флота и позициями, которые авиакомпания занимает в странах Балтии и Северной Европе.

Себя он охарактеризовал как финансового, а не стратегического инвестора, не заинтересованного в получении большей части акций «airBaltic».

Туэсен надеется заключить сделку купли-продажи акций как можно быстрее.

Ему принадлежат доли капитала датской авиакомпании «Jet Time».

Согласно публично доступной информации, в настоящее время Туэсен входит в правления нескольких предприятий, например, «Basisbank», «RoBAT», «Norrebro Bryghus», «Dutch Leisure Group», а его карьера была связана также с «FTI Group», «Airtours», «Scandinavian Airlines» (SAS) и «Privatbanken» (в настоящее время «Nordea»).

Как сообщалось, в мае прошлого года было завершено увеличение основного капитала «airBaltic», который достиг 256,47 млн евро. Государству принадлежат 80,05% акций авиакомпании, инвестору «Aircraft Leasing 1», президентом которого является частный инвестор Ральф Дитер Монтаг-Гирмес, - примерно 20%. «Aircraft Leasing 1» принадлежит зарегистрированной в Ирландии компании «Ialh Limited».


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