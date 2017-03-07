В Латгале тысячи домашних хозяйств остались без электричества

В Латгале сегодня вечером зарегистрировано около 200 аварийных отключений электросети, без электричества остались несколько тысяч домашних хозяйств, сообщает предприятие «Садалес тикли».

Повреждения зарегистрированы в основном в Даугавпилсском и Краславском краях, к востоку от Даугавпилса.

В этом регионе в понедельник шел снег, а во вторник также дождь, в результате чего образовалась наледь, под тяжестью которой ломаются деревья и обрываются провода.

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Во вторник к 18.45 в целом по стране зарегистрировано 248 аварийных отключений электросетей, в том числе 206 в Латгале и 40 - в Лимбажском крае.