Волонтер: Жертвой «групп смерти» может стать любой ребенок

Жертвой создателей «групп смерти» в соцсетях может стать любой подросток, считает гендиректор центра «Спасение детей от киберпреступлений» Сергей Пестов. Как рассказал общественник корреспонденту «Росбалта», изначально все подается в форме увлекательной игры.

«Любые дети могут попасть в эту западню. Когда ребенок что-то ищет интересное для себя, его «подхватывают», предлагая выполнение определенных заданий — сначала в игровой форме, а потом, затягивая его, во все более деструктивной. Создатели таких групп накапливают информацию, собирают данные, а потом эта информация используется против ребенка, для манипуляции им», — констатировал Сергей Пестов.

Общественник уточнил, что достоверной информацией или же версиями о том, кто стоит за созданием «групп смерти», могут обладать следственные органы. Однако вычислить организаторов не так просто, потому что те часто используют подростков для координации своей преступной деятельности.

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«Детей нередко могут вовлекать в руководство таких групп. Допустим, приходит новый ребенок, и его назначают «куратором«. Он сам раздает задания другим детям и в то же время становится жертвой, так как его теперь можно шантажировать», — сказал Сергей Пестов.

По мнению эксперта, пресечь негативное развитие событий можно только экстренным вмешательством добровольцев, которые, обнаружив проблемного подростка, сообщат родителям. «Волонтеры входят в эти группы, выявляют таких детей, связываются с родителями, передают данные правоохранителям. Часто таким детям уже не могут помочь психологи, а им уже требуется психиатр», — отметил Сергей Пестов.

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