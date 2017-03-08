Латвийские пищевики: прошлый год был для нас очень плохим

 

Фото: Reuters/ScanPix

Возможно, время низких цен в продовольственной отрасли ушло. Сейчас сложно это прогнозировать, потому что есть два великих неизвестных, которые могут изменить и мировой порядок, и цены - Brexit и Дональд Трамп, заявила в интервью Dienas Bizness представитель Института агроресуров и экономики Ингуна Гулбе.

Каким был для латвийских пищевиков 2016 год?

Одно слово - плохим. В молочной отрасли была самая плохая ситуация. Кризисы бывают долгими или глубокими, а на сей раз были оба вместе, пострадали и переработчики, но особенно фермеры.

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Раньше вы говорили, что в Латвии переработка молока малоэффективна. Есть ли признаки, свидетельствующие, что она станет эффективнее?

Не может быть так, чтобы у нас была самая низкая закупочная цена в Европе и мы не могли бы конкурировать готовой продукцией. Мы должны быть в лидерах со своей способностью продать то, что произведено из дешевого сырья, но это не так. Где-то есть узкое горлышко бутылки, но я не скажу, где. Может быть, мы не умеем продавать, не можем найти нужных продуктов или идем не в нужном направлении. В то же время у нас есть предприятия, которые все время думают и создают новое, например, Smiltenes piens. Preiļu siers тоже одно из лучших латвийских предприятий, эффективно работающих на мировых рынках. У нас есть успешные предприятия, а об отрасли в целом сказать этого нельзя. Есть потребность в специализаци и объединении.

Как повлияет на ситуацию приход немецкого инвестора на Latvijas Piens?

Я сказала бы, что даже начало работы этого завода не было успешным. Возможно, виноват человеческий фактор, но идея, что перерабатывающее предприятие принадлежит самим фермерам, в целом не плоха. Теперь, зная ситуацию в отрасли, могу сказать, что приход немецкого инвестора - наилучшее решение, чтобы завод существовал и работал дальше. На немецком предприятии работают специалисты высокого класса. Новый сильный игрок будет мотивировать остальных участников рынка. Аналогично тому, как кризис в рыбной промышленности мотивировал предприятия искать новые рынки сбыта.


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