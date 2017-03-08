Дело умершего в больнице Даугавпилса 12-летнего Артема: суд отменил оправдательный приговор

Латгальский окружной суд отменил оправдательный приговор Даугавпилсского суда для бывшего руководителя Отделения детской хирургии Даугавпилсской региональной больницы Василия Христенко за халатное выполнение профессиональных обязанностей.

Полный текст решения по данному уголовному делу будет доступен 10 апреля.

Как сообщалось ранее, Даугавпилсский суд признал Христенко не виновным и оправдал. Суд тогда отменил все примененные к нему меры: запрет на работу, запрет на выезд из страны, снял арест на машину и т.д. Просьбу пострадавшей стороны о материальной компенсации суд оставил без рассмотрения.

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Напомним, что в конце лета 2010 года в больницу «скорая» доставила в ДРБ 12-летнего Артема. Вместе с внуком приехала и его бабушка. У мальчика сразу взяли анализ крови и провели обследование на УЗИ, также осмотрели желудок на рентгене.

Примерно в 23:00 мальчик был доставлен в палату отделения детской хирургии. На тот момент заведующим отделения и дежурным врачом был Василий Христенко. Доктор сразу потребовал от бабушки ребёнка документы мальчика, а узнав, что мать Артёма находится за границей потребовал еще и доверенность на мальчика.

Рассказывая о здоровье ребенка, бабушка объяснила, что внук в детстве нечаянно хлебнул уксусной эссенции, поэтому он должен был соблюдать особую диету. Бабушка также попросила доктора поговорить по мобильному с матерью Артёма, но врач категорически отверг это предложение.

Требовались документы, а не разговоры. Между тем состояние ребёнка всё ухудшалось.

После дискуссии с врачем маленького пациента отвезли в процедурную -- бабушка от него не отлучалась ни на минуту. Вскоре бабушка мальчика попросила позвать дежурного врача, но медсестра постоянно отвечала, что Василий Христенко очень занят.

Утром, когда на свою смену заступил другой дежурный врач, он осмотрел ребёнка и того в спешке увезли в процедурную. Но вскоре вернули в палату. Артема увезли в операционную, когда тот уже начал терять сознание...

В 16:20 маленький маленький пациент скончался.

Как считают родные погибшего мальчика, врач слишком много внимания уделил документам, и слишком мало - пациенту.