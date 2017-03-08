Горький опыт гражданского брака Санты: унижена и после 20 лет совместной жизни выброшена на улицу

У Санты сердце разрывается на части, как только она приближается к дому, в котором вместе с гражданским мужем прожила более 20 лет. Когда только начали жить вместе, стали строить дом. Сначала вместе с маленьким ребенком жили в палатке и гараже.

Брак не был зарегистрирован официально, тем не менее, вместе строили дом.

«Сначала родители помогали, ведь мы были молодыми и у нас совсем ничего не было. Мало-по-малу он копил деньги, пока я занималась детьми» - рассказывает Санта.

Реклама

Вместе вырастили двоих детей, которым сейчас 17 и 23 лет.

Все было хорошо, до того момента, пока в мае прошлого года мужчина не привел в дом другую женщину с четырехлетним ребенком, отцом, которой оказался гражданский муж Санты.

«Он сказал, что ей некуда идти, и спросил разрешения, может ли она пожить в бане, пока не найдет новое жилье. Конечно, для меня это было неприемлемо, но что делать...» - вспоминает Санта.

Однако вскоре новая обитательница перебралась в основной дом.

Две женщины под одной крышей не могли ужиться. «Гостья» выкидывала вещи Санты на улицы и применяла физическую силу, с целью выжить из дома.

Мужчина в конфликт не вступал и всегда оставался в стороне.

В конце концов в доме поменяли замок и Санта уже не могла попасть внутрь. Вместе с несовершеннолетним ребенком ей пришлось идти к своей матери, в то время как старший сын снимал квартиру.

В происходящее женщина долго отказывалась верить, ведь совсем недавно они с гражданским мужем планировала завести еще одного ребенка.

Специалист связей с общественностью Иецавской краевой думы напоминает, что в решение конфликта привлечены не только бариньтиеса, но и социальные службы и Административная комиссия, которая уже рассматривала дело данной семьи. Спор на тему имущества осложняется тем, что пара не была официально зарегистрирована.

Санта написала заявление о конфликте в семье в Прокуратуру и Государственную полицию. Тем не менее, женщина готова все простить своему гражданскому мужу, ведь она любит его и больше всего на свете хочет заново начать отношения.

Репортаж и фотографии вы можете посмотреть перейдя по ссылке:

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Pazemota un pēc divdesmit gadu kopdzīves izmesta uz ielas. Skaudra civillaulības pieredze

Еще по этой теме