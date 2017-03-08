МОН готовит поправки: школьные экзамены будут только на латышском

Министерство образования и науки под руководством Карлиса Шадурскиса в ближайшее время может подать на рассмотрение правительству измененные правила по содержанию и проведению централизованных экзаменов. В них будет исключен пункт, согласно которому учащиеся при сдаче экзамена по завершению средней школы могут отвечать на русском языке, пишет Latvijas avīze.

Как известно, экзаменационные задания уже несколько лет доступны только на государственном языке, однако русскоязычные или билингвальные школьники могут отвечать в том числе на русском, так как часть программы они проходят именно на этом языке.

В связи с чем и

проверяющим экзаменационные работы, согласно требованиям Центра содержания образования, необходимо знать русский язык.

Без знаний русского могут обходиться лишь те проверяющие, которые исправляют экзаменационные работы по латышскому или по иностранному языку (за исключением русского).

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Получается, пишет издание, что, например, учитель по математике, биологии или физики, который не владеет русским языком, не может заявить свою кандидатуру на роль экзаменационного проверяющего.

На эту проблему обратил внимание редактор газеты Latvietis Гунтарс Нагелс.

Заместитель Госсекретаря Министерства образования и науки Эвия Папуле признала, что

на самом деле сейчас выпускники средней школы на экзаменах очень редко отвечают на русском языке, такой возможностью пользуются лишь около 30% учащихся школ нацменьшинств.

К тому же они не отвечают только на русском, но частично на русском, а частично на латышском языке. Однако всем проверяющим экзаменационные работы, необходимо знать русский язык. Таковы правила, утвержденные Кабинетом министров.

В то же время, как указывает Папуле, если все учащиеся латвийских школ изучают предметы на латышском языке, то у них не должно быть сложностей сдать экзамены на государственном языке.

По ее словам, сейчас разрабатываются поправки к правилам о сдаче Централизованных экзаменов, согласно которым все учащиеся школ Латвии должны будут сдавать экзамены только на латышском языке.

В то же время это вовсе не означает, что МОН с введением новых правил, планирует какие-либо изменения в образовательном процессе школ нацменьшинств. Там и в дальнейшем сохранится языковая пропорция для учащихся средних школ 40:60 в пользу латышского языка.