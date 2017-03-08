Солдаты НАТО в Латвии смогут носить заряженное оружие

Учения НАТО в Польше
 

Учения НАТО в Польше. Фото: AP/Scanpix

Военные НАТО должны иметь возможность передвигаться по Латвии с заряженным оружием. Такие поправки к договору о размещении сил североатлантического альянса в Латвии, предложило Министерство обороны на парламентской комиссии по обороне.

Относиться поправки будут к вооружению любого типа — даже к танкам. Предполагается, что заряжать или не заряжать оружие союзники смогут в зависимости от уровня гроз стране. Впрочем, в парламентской оппозиции — опасаются, что заряженное оружие по дорогам будут возить и в мирное время

«Эти поправки относятся к вооружённым силам стран НАТО и ЕС, и должны позволить им перевозить боевую технику и оружие в заряженном состоянии. В зависимости, конечно, от ситуации с уровнем угрозы государству. По сути это сделает передвижение союзников намного более быстрым и эффективным, чтобы каждый раз, пересекая границу им не нужно было всё упаковывать», - говорит директор департамента кризисного управления Минобороны Виталий Ракстиньш.

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«Почему-то случаи, когда можно, а когда нельзя - не оговариваются. Если оружие заряжено — оно обязательно выстрелит», - считает, между тем, депутат оппозиционного «Согласия» и член парламентской комиссии по обороне Янис Адамсон.

Глава оборонной комиссии Айнарс Латковскис заявил, что перед вторым и третьим чтением в комиссии — эти случаи будут оговорены.

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