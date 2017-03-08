Посол России в Латвии: не будьте детьми, мы рядом и отношениям с Латгалией будет дан старт

 

Фото: Елена Иванцова, для TVNET

Чрезвычайный и полномочный посол России в Латвии Евгений Лукьянов считает, что отрицать соседство с большим восточным соседом как минимум по-детски.

Спустя месяц после своего вступления в должность посол России Евгений Лукьянов приехал в Даугавпилс, назвав свое посещение не визитом вежливости, а прагматичным решением дипломата. Свой глубокий интерес

он объяснил близостью Даугавпилса к родному Санкт-Петербургу и возможностями сотрудничества в сфере бизнеса,

которые уже есть в приграничном городе и могут появиться в связи с началом действия Латгальской специальной экономической зоны.

Со спецификой экономического развития граничащей с Латвией Псковской областью Евгений Лукьянов знаком очень хорошо, в 2006-2010 гг. он являлся заместителем Полномочного представителя Президента России в Северо-Западном Федеральном округе.

Именно Даугавпилс, по его мнению, та территория, на которой латвийско-российским отношениям может быть дан новый старт.

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Приграничные латвийские и российские регионы просто обязаны сотрудничать, чтобы улучить отношения столиц, подчеркнул дипломат в разговоре с журналистами, главное, чтобы был взаимный интерес.

Посол России в Латвии Евгений Лукьянов и мэр Даугавпилса Янис ЛачплесисПосол России в Латвии Евгений Лукьянов и мэр Даугавпилса Янис Лачплесис. Фото: Елена Иванцова, для TVNET

Любое приграничное сосуществование — это объективный факт, который нельзя отрицать только потому, что кому-то это не нравится. Приграничное сотрудничество Евгений Лукьянов сравнивает с соседом, который живет через забор: «Вы либо дружите с соседом, либо нет, но вы живете рядом. Рано или поздно вам или вашему соседу придет в голову: а чего мы валяем дурака? Если ваша яблоня свесила свои яблоки на мою территорию, чьи они, ваши или мои? Давайте договоримся: вы мне яблоки, я вас угощу подсолнухом. Если серьезно — нет никакой ситуации, которая могла бы прекратить общение людей, живущих на одной земле.

Границы — достаточно условная вещь. Тем, кто этого не понимает — к доктору», - считает Е. Лукьянов.

Говоря о заинтересованности российских бизнесменов в Латвии, посол привел известную истину «Деньги любят предсказуемость, стабильность и тишину». «Инвестиции возможны только тогда, когда существует доверие — основа для любого контакта, тем более делового. Кричать о том, кто лучше и кто хуже — это по-детски, эта наша детскость в восприятии друг друга нужно изжить», - сказал он, напомнив, что в Латвии работают более 2000 предприятий с российским капиталом.

Перспективное сотрудничество у Латгальской СЭЗ может наладиться с специальной экономической зоной Псковской области Моглино, аналогов которой нет даже в России.

Лукьянов обещал руководству самоуправления Даугавпилса наладить контакты двух СЭЗ.

В рамках своего визита Евгений Лукьянов побывал на открытии выставки российских фотографов «Первозданная красота Командорских островов».

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