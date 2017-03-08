Слабый пол, власть и политика: Легко ли быть женщиной в Латвии?

Представительницы слабого пола в Латвии - кто они? Властные женщины в министерских кабинетах или образцовые матери? Может ли женщина заниматься политикой, бизнесом и при этом оставаться ждущей Алые паруса Ассолью? Чего от мужчин сегодня, в один из самых весенних праздников года, ждут прекрасные дамы, и стоит ли им рассчитывать на надежное мужское плечо, выяснял Русский TVNET.

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Половая дискриминация - не очень праздничная тема, особенно в Международный женский день 8 марта. Однако статистические данные говорят о том, что современное общество до сих пор делит список профессий на «женские» и «мужские» и многим дамам приходится бороться за своё место под солнцем.

Индекс гендерного равенства (Данные ООН, которые показывают, насколько наше общество готово к равноправию. Чем выше показатель, тем меньше дискриминация женщин - прим.ред.) в Латвии - 46,9. Для сравнения, в Швеции, которая может похвастаться большими успехами в области равноправия полов, индекс - 74,2. В Швеции почти половина парламентариев – женщины.

В Сейме Латвии в 2016 году работали 19 женщин и 81 мужчина.

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Означает ли это, что руководящие должности в Латвии - не для женщин? Можно ли доверять политикам-женщинам, если даже депутат Сейма Солвита Аболтиня позволяет себе в порыве эмоций демонстративно покинуть заседание, и в интервью признается, что иногда ей в политике приходится прибегать к «женским аргументам» - «попробовать по-женски улыбнуться или же сделать вид, что выступают слезы на глазах»?

ЧИТАЙ НА TVNET: Аболтиня не стерпела критики и демонстративно покинула заседание

Опрошенные Русским TVNET рижане уверены -

проблемы дискриминации и гендерного неравенства, вопросы толерантности и положения женщин в обществе «высосаны из пальца».

Каждый из высказавшихся уверен - в политике и бизнесе женщины могут принимать волевые решения и распоряжаться бюджетом также эффективно и рационально, как и мужчины. Дамы, ответившие на вопросы Русского TVNET, убеждены - если женщина способна быть хозяйкой в своём доме, то сможет стать и успешным руководителем, политиком и даже главой страны.









































Aizvērt 8 марта на Рижском Центральном рынке прошел концерт Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET







Однако, несмотря на весь потенциал и врожденную напористость, каждая женщина иногда хочет почувствовать себя немного слабой. Особенно сегодня. Большое спасибо нашим мужчинам, парням и мальчикам за то, что даёте нам такую возможность! :)

О планах на праздничный вечер прекрасных дам всех возрастов и их ковалеров можно узнать из нашего видео.

















































Aizvērt Утро 8 марта в Риге Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET







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