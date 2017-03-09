Фонды ЕС и ментальность латвийцев: кто «пролетает» мимо денег?

Андрис Яунслейнис, председатель Латвийского союза самоуправлений
 

Андрис Яунслейнис, председатель Латвийского союза самоуправлений. Фото: Эдийс Паленс, LETA

В прошлом году Латвия смогла документально оформить менее, чем две трети доступного стране на 2016 год финансирования из фондов ЕС. Опасения, что миллионов так около ста мы «недоосвоим», увы, оправдались - вместо 314,9 миллионов евро инвестиций, на которые латвийские проекты могли претендовать, взяли мы лишь 204,3 миллиона. Мало?.. Очень! Особенно если учесть, что всего три-четыре года назад в экономику из еврофондов вливалось более миллиарда евро каждый год.

О том, что вливания фондов ЕС стали чуть ли не главной статьей доходов многих латвийских бюджетов сказано много. О нерасторопности латвийских чиновников - еще больше. Но вопрос «Что делать?» сейчас явно актуальнее, чем «Кто виноват?» Ведь в текущем периоде планирования (2014 - 2020) в общей сложности нам должны стать доступны порядка 4,5 млрд. евро - немногим меньше, чем в 2007 - 2013 годах (4,53 млрд. евро).

Что и как предстоит сделать, чтобы получить финансирование? В чем типичные ошибки предпринимателей, пролетающих «мимо денег»? Как вписаться в программы развития конкретных территорий и специфические требования программ ЕС? Эти вопросы одинаково актуальны для самоуправлений и предпримателей Даугавпилса, Елгавы, Екабпилса, Юрмалы, Лиепаи, Резекне, Риги и Валмиеры.

Реклама

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Сайт Латвийского агентства инвестиций и развития

Один из приоритетов сотрудничества бизнеса и власти с привлечением средств ЕС - возвращение к жизни запущенных индустриальных территорий по всей Латвии. 8 марта Латвийский союз самоуправлений провел дискуссию, посвященную сотрудничеству бизнеса и власти в развитии депрессивных территорий. Незадолго до этой встречи русский TVNET задал несколько вопросов о фондах ЕС с председателем Латвийского союза самоуправлений Андрисом Яунслейнисом.

- Мы много говорим о том, что значит в нашей экономике и в нашей жизни финансирование из еврофондов, и говорим в самых разных аспектах. Скажите, как Вы считаете, много ли изменили в жизни людей в регионах проекты, профинансированные из фондов ЕС?

- Думаю, практически не осталось во всей Латвии ни одного места, где бы что-то не изменилось, и где нельзя было бы найти сегодня следов поддержки со стороны Евросоюза. Будь то отремонтированные улицы и дороги, или системы водоснабжения и канализации, утепление домов, освещение улиц, благоустройство...

И это касается не только крупных городов, но и совсем небольших городков, которые стали очень ухоженными. Всюду мы можем увидеть надписи: сделано при поддержке Евросоюза. Или давайте вспомним недавние кризисные годы - тех же «столатовиков». Это ведь была очень существенная поддержка для людей, не имевших работы на тот момент.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Все о еврофондах и возмождности получить финансирование в Латвии - истории успеха

- Но это был ограниченный во времени проект, верно?

- Да, эти зарплаты безработным, работавшим на общественно значимых работах, платили несколько лет только во время кризиса. Но не будем забывать, что нынешний период планирования средств из фондов ЕС, фактически, у нас уже третий. Вступив в ЕС в 2004 году, мы вскочили в движущийся поезд — и период планирования длился до 2006 года. Затем был второй период планирования - уже полный, и нынешний - третий период. Если деньги использовать с толком, то сумма - более 4 млрд. евро только в этом третьем периоде - это очень серьезная поддержка, причем эти деньги вкладываются по всей стране.

- Долгое время моя журналистская работа была связана с туризмом в балтийском регионе. И как раз в те годы, когда денег ЕС в развитие местного туризма вкладывало очень и очень много. Но при этом многие предприимчивые люди с хорошими идеями отказывались от возможности их получить. Они говорили: мы хотим сделать то, что надо нам, надо нашей стране и нашим людям, а не то, что «вписывается» в условия финансирования.

- Да. Действительно нужно было выполнять определенные условия.

- Да, но речь не об этом. Позже, когда многие миллионы денег ЕС в туризме уже были освоены в латвийских регионах уже руководители туристических направлений говорили: «Ну и что же мы делаем со своей страной!.. Разве это хорошо, что однотипных «сараев» мы понастроили по всей Латвии?» Между прочим, речь шла о гостевых домах, соответствующих всем требованиям и условиям финансирования… И о том, что стремясь соответствовать им, страна теряет свою самобытность.

- Есть одна общая проблема с еврофондами...

Может быть, это такая особенность менталитета, наша общая особенность здесь, в Латвии. Мы - хорошие ученики, и все делаем очень перфектно. И мы буквально исполняем все правила. Может быть, мы исполняем их даже более точно, чем от нас этого требуют условия финансирования. Потом мы едем в другие страны и видим, что там все же поступили.. иначе, сделали по-своему.

Ведь условия финансирования для все одинаковы, но другие все-таки стараются трактовать в свою пользу любую формулировку, и они сохраняют свою самобытность, делают так, как им самим надо! Мы этого пока не умеем…

Может быть, это наша ментальность такая, ведь и в советское время мы тоже были очень исполнительными, и это совсем не так уж и хорошо... Я думаю, что эта наша исполнительность сейчас — в чем-то следствие той системы, в которой мы все были «винтиками»... Ведь в детском садике — если ты высовывался и отличался от других, тебе давали по ушам, а вовсе не хвалили тебя за это. Потом так же было и в школе, и так же — в дальнейшей жизни. Не отсюда ли в нас исполнительность, которая любой власти нравится?..

- А как можно теперь изменить ... эту нашу привычку подчиняться?

- Воспитывать нужно личность, а не «винтиков».

Система образования должна полностью измениться. Конечно, это трудно. С личностями ведь трудно и работать, и жить, и уживаться… Но развитие страны могут обеспечить только личности. Надо воспитывать личность е в детях начиная с семьи.

Понятно, что когда такая маленькая личность идет в детский сад, с ней очень трудно справляться воспитательнице — легче ведь с теми, кто приучен подчиняться… Проблема и в том, что пока больше думаем не о том, как использовать потенциал нашего разнообразия, но стараемся все исполнить и подчиниться.

Еще по этой теме
Мошенники обманули структурные фонды ЕС на 2 млн евро

Мошенники обманули структурные фонды ЕС на 2 млн евро

Яунслейнис: разумнее было бы развивать приграничные регионы, чем думать, как вернуть уехавших

Яунслейнис: разумнее было бы развивать приграничные регионы, чем думать, как вернуть уехавших

Кто в доме хозяин?!.. У нашей власти - комплекс «маленькой» страны

Кто в доме хозяин?!.. У нашей власти - комплекс «маленькой» страны


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 76580 EUR
Дом
Дом, Vecpiebalga, 28000 EUR
Дом
Дом, Sigulda, 170000 EUR

reklama.vesti.lv

Медики рассказали, чем опасны инъекции ботокса Wo&Men

Медики рассказали, чем опасны инъекции ботокса

Из секс-бомбы в скромницы: Андерсон сразила естественным образом Wo&Men

Из секс-бомбы в скромницы: Андерсон сразила естественным образом

Уфолог обнаружил «башню» на поверхности Цереры Hi-Tech

Уфолог обнаружил «башню» на поверхности Цереры

Исследование: на что готовы женщины ради лайков в соцсетях Hi-Tech

Исследование: на что готовы женщины ради лайков в соцсетях

Назван лучший автомобиль Европы 2017 года Hi-Tech

Назван лучший автомобиль Европы 2017 года

Экономика в Латвии

Самоуправления

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
32 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
59 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Ozolnieki
215 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 275 000 EUR
Сдают kвартиры, Центр
Сдают kвартиры, Центр 485 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Продают Квартиры в новостройках Плявниеки
Продают Квартиры в новостройках Плявниеки 44472 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
MĀRKETINGA UN TIRDZNIECĪBAS V ...
MĀRKETINGA UN TIRDZNIECĪBAS V ...
NOLIKTAVAS DARBINIEKU/-CI
NOLIKTAVAS DARBINIEKU/-CI
GRĀMATVEŽA PALĪGU/-DZI
GRĀMATVEŽA PALĪGU/-DZI
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTI/-U
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTI/-U
http://alkoutlet.lv

Темы

 