Фонды ЕС и ментальность латвийцев: кто «пролетает» мимо денег?

В прошлом году Латвия смогла документально оформить менее, чем две трети доступного стране на 2016 год финансирования из фондов ЕС. Опасения, что миллионов так около ста мы «недоосвоим», увы, оправдались - вместо 314,9 миллионов евро инвестиций, на которые латвийские проекты могли претендовать, взяли мы лишь 204,3 миллиона. Мало?.. Очень! Особенно если учесть, что всего три-четыре года назад в экономику из еврофондов вливалось более миллиарда евро каждый год.

О том, что вливания фондов ЕС стали чуть ли не главной статьей доходов многих латвийских бюджетов сказано много. О нерасторопности латвийских чиновников - еще больше. Но вопрос «Что делать?» сейчас явно актуальнее, чем «Кто виноват?» Ведь в текущем периоде планирования (2014 - 2020) в общей сложности нам должны стать доступны порядка 4,5 млрд. евро - немногим меньше, чем в 2007 - 2013 годах (4,53 млрд. евро).

Что и как предстоит сделать, чтобы получить финансирование? В чем типичные ошибки предпринимателей, пролетающих «мимо денег»? Как вписаться в программы развития конкретных территорий и специфические требования программ ЕС? Эти вопросы одинаково актуальны для самоуправлений и предпримателей Даугавпилса, Елгавы, Екабпилса, Юрмалы, Лиепаи, Резекне, Риги и Валмиеры.

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ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Сайт Латвийского агентства инвестиций и развития

Один из приоритетов сотрудничества бизнеса и власти с привлечением средств ЕС - возвращение к жизни запущенных индустриальных территорий по всей Латвии. 8 марта Латвийский союз самоуправлений провел дискуссию, посвященную сотрудничеству бизнеса и власти в развитии депрессивных территорий. Незадолго до этой встречи русский TVNET задал несколько вопросов о фондах ЕС с председателем Латвийского союза самоуправлений Андрисом Яунслейнисом.

- Мы много говорим о том, что значит в нашей экономике и в нашей жизни финансирование из еврофондов, и говорим в самых разных аспектах. Скажите, как Вы считаете, много ли изменили в жизни людей в регионах проекты, профинансированные из фондов ЕС?

- Думаю, практически не осталось во всей Латвии ни одного места, где бы что-то не изменилось, и где нельзя было бы найти сегодня следов поддержки со стороны Евросоюза. Будь то отремонтированные улицы и дороги, или системы водоснабжения и канализации, утепление домов, освещение улиц, благоустройство...

И это касается не только крупных городов, но и совсем небольших городков, которые стали очень ухоженными. Всюду мы можем увидеть надписи: сделано при поддержке Евросоюза. Или давайте вспомним недавние кризисные годы - тех же «столатовиков». Это ведь была очень существенная поддержка для людей, не имевших работы на тот момент.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Все о еврофондах и возмождности получить финансирование в Латвии - истории успеха

- Но это был ограниченный во времени проект, верно?

- Да, эти зарплаты безработным, работавшим на общественно значимых работах, платили несколько лет только во время кризиса. Но не будем забывать, что нынешний период планирования средств из фондов ЕС, фактически, у нас уже третий. Вступив в ЕС в 2004 году, мы вскочили в движущийся поезд — и период планирования длился до 2006 года. Затем был второй период планирования - уже полный, и нынешний - третий период. Если деньги использовать с толком, то сумма - более 4 млрд. евро только в этом третьем периоде - это очень серьезная поддержка, причем эти деньги вкладываются по всей стране.

- Долгое время моя журналистская работа была связана с туризмом в балтийском регионе. И как раз в те годы, когда денег ЕС в развитие местного туризма вкладывало очень и очень много. Но при этом многие предприимчивые люди с хорошими идеями отказывались от возможности их получить. Они говорили: мы хотим сделать то, что надо нам, надо нашей стране и нашим людям, а не то, что «вписывается» в условия финансирования.

- Да. Действительно нужно было выполнять определенные условия.

- Да, но речь не об этом. Позже, когда многие миллионы денег ЕС в туризме уже были освоены в латвийских регионах уже руководители туристических направлений говорили: «Ну и что же мы делаем со своей страной!.. Разве это хорошо, что однотипных «сараев» мы понастроили по всей Латвии?» Между прочим, речь шла о гостевых домах, соответствующих всем требованиям и условиям финансирования… И о том, что стремясь соответствовать им, страна теряет свою самобытность.

- Есть одна общая проблема с еврофондами...

Может быть, это такая особенность менталитета, наша общая особенность здесь, в Латвии. Мы - хорошие ученики, и все делаем очень перфектно. И мы буквально исполняем все правила. Может быть, мы исполняем их даже более точно, чем от нас этого требуют условия финансирования. Потом мы едем в другие страны и видим, что там все же поступили.. иначе, сделали по-своему.

Ведь условия финансирования для все одинаковы, но другие все-таки стараются трактовать в свою пользу любую формулировку, и они сохраняют свою самобытность, делают так, как им самим надо! Мы этого пока не умеем…

Может быть, это наша ментальность такая, ведь и в советское время мы тоже были очень исполнительными, и это совсем не так уж и хорошо... Я думаю, что эта наша исполнительность сейчас — в чем-то следствие той системы, в которой мы все были «винтиками»... Ведь в детском садике — если ты высовывался и отличался от других, тебе давали по ушам, а вовсе не хвалили тебя за это. Потом так же было и в школе, и так же — в дальнейшей жизни. Не отсюда ли в нас исполнительность, которая любой власти нравится?..

- А как можно теперь изменить ... эту нашу привычку подчиняться?

- Воспитывать нужно личность, а не «винтиков».

Система образования должна полностью измениться. Конечно, это трудно. С личностями ведь трудно и работать, и жить, и уживаться… Но развитие страны могут обеспечить только личности. Надо воспитывать личность е в детях начиная с семьи.

Понятно, что когда такая маленькая личность идет в детский сад, с ней очень трудно справляться воспитательнице — легче ведь с теми, кто приучен подчиняться… Проблема и в том, что пока больше думаем не о том, как использовать потенциал нашего разнообразия, но стараемся все исполнить и подчиниться.

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