В четверг в Латгале прогнозируют снег, дожди и туман

В четверг к Латгале приблизится атмосферный фронт, который принесет в регион дожди, снег и туман. Небольшие осадки ожидаются и местами в Курземе.

На большей части территории страны синоптики прогнозируют облачную погоду. Будет дуть слабый или умеренный восточный, юго-восточный ветер.

Температура воздуха в ночь на четверг опустится до +1..+4 градусов, но местами в Видземе, Селии и Латгале мороз может достичь отметки в -7 градусов. Дороги обледенеют.

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Днем воздух прогреется до +1..+6 градусов.

В Риге ожидается частично облачная погода, без осадков и со слабым или умеренным юго-восточным ветром. Температура воздуха составит от -1..-2 градусов ночью до +5 градусов днем.