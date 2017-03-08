Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: TASS/Scanpix

Хотя на прошлой неделе интенсивность распространения гриппа в среднем снизилась на 31,8%, порог эпидемии в ряде городов Латвии еще превышен. По данным Центра контроля и профилактики заболеваний, уровень заболеваемости гриппом в нашем городе на прошлой неделе составил 477,1 случаев на 100 000 жителей.

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Больше всего болеют гриппом в Даугавпилсе, где этот показатель составляет 567,8 на 100 000 жителей. Самая высокая заболеваемость отмечается в группе детей до 4 лет и от 5 до 14 лет.

В Елгаве посещаемость школ на прошлой неделе составляла 86,7%, детских садов - 71,6% .

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В этом сезоне от осложнений, вызванных гриппом, в Латвии скончались уже 30 человек,

причем 7 из них - на прошлой неделе. Возраст умерших - от 49 до 92 лет (средний возраст 79 лет). Трое из умерших были в этом сезоне привиты от гриппа ( в одном случае тип вируса B, который подхватил пациент, не входил в состав вакцины).

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