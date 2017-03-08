Столтенберг призывает больше привлекать женщин в вооруженные силы НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса привлекать больше женщин в вооруженные силы, а также к разработке политики обороны и безопасности.
«Если мы хотим видеть в альянсе лучших людей, нам надо позаботиться о том, чтобы женщины играли более значительную роль. Мы не можем комплектовать из 50% населения», - сказал Столтенберг.
«Каждый из союзников должен с государственной ответственностью решать этот вопрос», - добавил он.
40% персонала НАТО - женщины, но генеральный секретарь не удовлетворен их количеством в руководстве и на оперативных должностях.
«НАТО больше не является мужским миром», - подчеркнул Столтенберг.
Он добавил, что четверть министров обороны в странах альянса - женщины, что является небывалым показателем и большим шагом вперед.
«Тот факт, что участвует все больше женщин, доказывает, что изменения возможны даже в таких традиционно мужских организациях, как НАТО и вооруженные силы вообще», - заявил Столтенберг.
Доля женщин в вооруженных силах стран НАТО достигла самого высокого в истории уровня, но составляла в 2015 году только 10,8%.Еще по этой теме