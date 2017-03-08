Премьер поручил трем министрам найти решение по автодорога в Баускcком крае

Премьер-министр Марис Кучинскис сегодня пописал резолюцию, призвав нескольких министров найти решение по улучшению состояния государственных грунтовых автодорог в Баускском крае.

Как сообщил агентству ЛЕТА пресс-секретарь премьера Андрей Вайварс, резолюция адресована министру сообщения Улдису Аугулису, министру финансов Дане Рейзниеце-Озоле и министру охраны среды и регионального развития Каспару Герхардсу.

Кучинскис призывает министров ознакомиться с решением экстренного заседания Баускской краевой думы и сообща рассмотреть наиболее эффективные возможные решения по улучшению состояния государственных грунтовых автодорог в крае.

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Аугулису поручено дать ответ Баускской краевой думе.

Как сообщалось, протестуя против критического состояния государственных грунтовых дорог, жители Брунавской волости Баускского края готовы блокировать шоссе Рига-Бауска-граница с Литвой.

"Мы надеемся все же, что такие экстремальные действия не потребуются. Государство должно искать решение проблемы", - добавила она.

Люди недовольны, но готовы в течение месяца ждать ответа на требование жителей края спасти дороги",

- сказала руководитель волостного управления Байба Марченкова..

Марченкова полагает, что к Брунавской волости присоединится и Межотненская. «В нашей волости плохих дорог много, по ним ездит общественный транспорт, школьные автобусы, ведутся поставки для крестьян», - сказала она.

Марченкова утверждает, что

муниципальные грунтовые дороги находятся в лучшем состоянии, чем государственные.

Депутаты Баускской краевой думы 6 марта на внеочередном заседании решили просить правительство объявить в крае чрезвычайную ситуацию из-за критического состояния грунтовых дорог.

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