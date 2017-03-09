В филиале биржи труда потворствуют нечестной конкуренции?

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

В редакцию портала пришло письмо, автор которого жалуется на возможное искажение честной конкуренции между учебными заведениями, имеющими право обучать безработных по купонам от Госагентства занятости.

В частности, в письме указывается следующее:

«Про «курсы по купонам» от биржи труда сегодня знают все. Битва среди учебных центров идет нешуточная. Работникам биржи по закону запрещено рекомендовать безработным какой-то определенный учебный центр, - они просто выдают список с адресами всех учебных заведений, а куда идти, решает сам потенциальный ученик. Но не всё так в Даугавпилсе, с приходом Валерия Кононова на пост руководителя филиала биржи труда фаворитом стал учебный центр «MC+». На бирже для него всегда «день открытых дверей», и ему можно то, что нельзя другим!

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Работники этого учебного центра просто расположились в коридорах NVA и дежурят под дверью кабинета, в котором выдают купоны на обучение.

Обладателей купонов хватают буквально на выходе. И через 5-10 минут безработный уже возвращается в кабинет с подписанным учебным центром купоном. Вот такая «честная конкуренция» при полном согласии на это Валерия Кононова. Ему, кстати, неоднократно сообщали об этом сотрудники и жаловались безработные. Не всем нравится, когда тебя хватают за руку и заставляют пойти учиться именно в определенное учебное заведение. Но на жалобы господин Кононов не реагирует, а людей, почти ежедневно дежурящих в помещениях вверенной ему структуры, не замечает».

Портал связался с самим Валерием Кононовым и поинтересовались, чем обусловлено привилегированное положение упомянутого учебного центра. Руководитель Даугавпилсского филиала NVA заверил нас, что в помещениях филиала никто безработных к себе не зазывает, однако признал, что представители «MC+» ведут активную маркетинговую деятельность на улице, сразу на выходе из здания.

«Но у них есть официальное разрешение на такую рекламу. Однажды после жалоб даже вызывали муниципальную полицию, но ее сотрудники не смогли ничего сделать – у «MC+» всё оказалось документально разрешенным, – сообщил Валерий Кононов, добавив, что подобное разрешение может оформить любой другой учебный центр и составить конкуренцию тому, сотрудники которого обосновались у дверей NVA.

В то же время он категорически отрицает, что сотрудники учебного центра прямо в помещениях учреждения зазывают безработных учиться у них.

«Если бы это происходило у нас в помещениях, мне бы сразу сообщили об этом сотрудники, и данной практике был бы положен конец», - сказал он.

Как видно, слова нашего читателя идут вразрез со сведениями, которые предоставило должностное лицо. Предлагаем читателям поделиться своим опытом в комментариях к данной публикации! Видели ли вы представителей «МС+» внутри даугавпилсского филиала NVA? И считаете ли маркетинг данного учебного центра агрессивным, неуместным? Действительно ли есть повод говорить об ограничении свободы выбора местных безработных?


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