Медиков заманивают на село: обещают помочь финансово

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Ieva Čīka / LETA

За семь лет Министерство здравоохранения, выплачивая одноразовые пособия на переселение и ежемесячную компенсацию расходов на проживание, планирует привлечь в регионы 1420 медицинских работников, пишет газета Diena.

Сейчас врачи предпочитают работать в Риге, а к 2020 году 481 сельский врач достигнет пенсионного возраста.

Если медик выразит готовность отправиться из столицы на село, министерство будет платить ему дополнительно два года. Эффект от этих мер трудно прогнозировать, потому что деньги часто не основная причина, почему специалисты не хотят работать на селе.

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На компенсации до 2023 года будет доступно 9,9 млн евро, большую часть которых составляет финансирование Европейского социального фонда. Размер однократной компенсации составит пять зарплат.

На покрытие аренды квартиры Минздрав будет платить 200 евро в первый год, а затем еще полгода 70% и полгода 30% от этой суммы.


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