Балтия — не приоритет: в Латвии отреагировали на заявления экспертов США

На этой неделе в Вильнюсе прошла международная конференция, посвященная вопросам повышения устойчивости общества гибридным угрозам. На ней эксперты снова заговорили о важности балтийского региона для интересов США. Один из американских военных аналитиков Сэмюэл Гардинер заявил, что страны Балтии не попадают в десятку интересов США. Для латвийских политиков подобные заявления, впрочем, не стали неприятным откровением, сообщает программа Латвийского радио 4 «Домская площадь».

Как пояснил Гардинер, для новой американской администрации сегодня важнее ситуация на Ближнем Востоке, события в Северной Корее и отношения с Мексикой, чем безопасность стран Балтии. Однако по мнению депутата Сейма от Нацобъединения, представитель комиссии по обороне Карлиса Креслиньша, то, что страны Балтии не приоритет для Америки — это даже хороший знак. Ведь это говорит о том, что ситуации в регионе, несмотря на некоторую напряженность, стабильна. США же находятся всегда там, где неспокойно, подчеркивает он.

«Я смотрю на это так: это логично и правильно. Только это надо правильно понять.

У больших государств, таких, как США другие приоритеты : страны Балтии никогда не были и не будут первым приоритетом для них. Это логично для любого большого государства. Он это сказал, понимая, что мы хотели бы быть в центре внимания. Но надо быть реалистами. В центре внимания та ситуация и те вопросы , которые влияют на обстановку в мире и глобальную безопасность . Пока в Балтии все нормально, но напряжена ситуация, да , но она не влияет на мировые события», — указывает Креслиньш.

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Исследователь института внешней политики Латвии Диана Потемкина считает, что, конечно, у США есть свои глобальные интересы в мире, но не стоит списывать со счетов и то, что страны Балтии члены НАТО, и уже один этот факт говорит о важности этих стран для США.

«Я думаю, что страны Балтии до сих пор остаются для Америки в списке важных партнеров.

Несмотря на некоторые заявления, мы видим, что администрация Трампа тоже подчеркивает, что партнеры по НАТО — это очень важные союзники, которым отдается приоритет», — отмечает эксперт.

Уже будучи президентом, Трамп неоднократно заявляет, что НАТО — крайне важная для США организация, что Америка всецело поддерживает альянс. Хотя Трамп не отказывается и от заявлений, что НАТО нуждается в трансформации. Страны альянса должны выполнять свои обязательства по расходам на оборону, считает американский президент. Сегодня не все страны входящие в военный альянс делают это в полной мере. А значит, по мнению американского лидера, еще стоит дважды подумать, могут ли они рассчитывать на всестороннюю поддержку в случае нападения на них.

Латвия уже заявила, что с ней проблем у НАТО не будет, совсем скоро платежи в альянс достигнут положенных 2 % от ВВП.

Политолог Карлис Даукшт считает, что Трамп прежде всего бизнесмен, и подход к вопросам политическим у него также отчасти прагматично-коммерческий.

«Я не думаю, что будет какой-то радикальный уход США из НАТО.

Трамп просто желает, как бизнесмен, упорядочить каждый вклад. [...] Линия «каждый за себя и каждый побольше вкладывает в общую оборону» будет продолжаться», — говорит Даукшт.

Сейчас в странах Балтии и Польше происходит размещение батальонов НАТО и военной техники в качестве меры сдерживания России на ее западных рубежах. В Латвию прибыли американские военные, которые примут участие в учениях, в дальнейшем американцев сменят канадцы, под чьим руководством, собственно, и будет находится, дислоцированный в Латвии натовский батальон. Германия пообещала, что вновь разместит передвижной центр воздушного контроля и предупреждения.



Ранее, отметим, Россия на своих западных рубежах также в последнее время неоднократно проводила масштабные военные учения.





Как отмечает Даукшт, Латвия здесь оказывается в незавидном положении между молотом и наковальней.

«Стороны показывают свои зоны интересы. Это — предупреждение, возможности призыва к дальнейшим переговорам. Думаю, что для балтийских стран это, к сожалению, не очень завидная судьба. Вместо плацдарма самостоятельной политики, мы становимся и остаемся плацдармом столкновения между большими блоками военных держав», — считает политолог.

В целом же, в последнее время в информационном пространстве наблюдается определенное затишье — не звучит каких бы то ни было резких заявлений, отмечает Даукшт. В какой тональности далее будут звучат заявления в том числе относительно стран Балтии , покажут дальнейшие переговоры США и России.

Полтора месяца прошло с момента инаугурации нового американского президента.

Уже не раз было подмечено, что часть предвыборных заявлений Трампа вступили в противоречие с тем, что он говорил будучи президентом. Но американский президент не принимает единоличные решения. Политолог дина Потемкина отмечает, нельзя не учитывать то что государственный аппарат США оказывает немалое влияние на президента США.

«Новая американская администрация пришла с желанием изменить многое, в том числе и внешнюю политику США. У Трампа была известная вера в то, что он сможет договориться с Путиным и улучшить их отношения. В то же самое время мы видим, что многие люди, которые работают в администрации Трампа, относятся к России достаточно скептически. Поэтому отношения с Россией не будут настолько замечательными, как некоторые надеяслись», — заключает.

И все же Дональд Трамп последовательно реализует кое -что из сказанного ранее. Например, пошел на обострение отношений с Мексикой и разрыв транс-тихо-океанского соглашения, который подписал Обама.

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