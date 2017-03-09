На повышение зарплат в Рижском роддоме потратят 7 млн евро

 

Фото: Ieva Lūka / LETA

С апреля до конца этого года на увеличение зарплат акушерок и специалистов по родовспоможению из бюджета Министерства здравоохранения планируют потратить 7 млн евро. Как отметила в четверг после встречи с представителями Рижского роддома глава Минздрава Анда Чакша, это всего лишь половина запланированного повышения зарплат.

Так, зарплата акушерок Рижского роддома будет повышена на 1,08 евро в час до 4,58 евро в час. В свою очередь зарплата специалистов по родовспоможению вырастет на 1,53 евро в час - с 5,05 до 7,58 евро. Деньги на это выделят Минздрав и роддом, сообщает агентство ЛЕТА.

По словам председателя правления Рижского роддома Дании Вилниты, продолжается работа над методикой тарифов, и они могут быть пересмотрены в будущем году. Во всяком случае, на этом будет настаивать министр.

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Отметим, что повышение зарплат в роддоме не отразится на зарплатах сотрудников других медицинских учреждений. Вилните отметила, что прежде всего она отстаивает интересы своих работников, но продолжается и работа над повышением зарплат в отрасли в целом.

При этом 2 марта Анда Чакша сообщила, что в ближайшее время могут быть повышены зарплаты не только специалистов по родовспоможению, но и других медиков, которые обеспечивают в больницах круглосуточную неотложную помощь.

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